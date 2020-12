Легенда Ливерпуля, которая могла возглавить Динамо – умер Жерар Улье

Сегодня, 14 декабря, в возрасте 73 лет умер бывший наставник и футболист Жерар Улье. В прошлом он тренировал сборную Франции, "Ливерпуль", "Астон Виллу", "Лион" и многие другие французские клубы.

Улье возглавлял "красных" с 1998-го по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка Английской лиги-2000/01 и 2002/03, а также выигрывал серебро и бронзу АПЛ в кампаниях-2001/02 и 2000/01 соответственно. С "Лионом" Жерар дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07).

В 2007 году специалист мог возглавить киевское "Динамо" – это подтверждалось руководством клуба, однако жена Улье не захотела переезжать в столицу Украины.

“We don’t destroy our heroes today when we worshipped them yesterday.”



Rest in peace, Gerard. pic.twitter.com/ctdBRyIxe3