Легенда Ливерпуля, которая могла возглавить Динамо – умер Жерар Улье
2020-й продолжает гнуть свою гнусную линию
Сегодня, 14 декабря, в возрасте 73 лет умер бывший наставник и футболист Жерар Улье. В прошлом он тренировал сборную Франции, "Ливерпуль", "Астон Виллу", "Лион" и многие другие французские клубы.
Улье возглавлял "красных" с 1998-го по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка Английской лиги-2000/01 и 2002/03, а также выигрывал серебро и бронзу АПЛ в кампаниях-2001/02 и 2000/01 соответственно. С "Лионом" Жерар дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07).
В 2007 году специалист мог возглавить киевское "Динамо" – это подтверждалось руководством клуба, однако жена Улье не захотела переезжать в столицу Украины.
“We don’t destroy our heroes today when we worshipped them yesterday.”— This Is Anfield (@thisisanfield) December 14, 2020
Rest in peace, Gerard. pic.twitter.com/ctdBRyIxe3
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