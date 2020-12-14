  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Легенда Ливерпуля, которая могла возглавить Динамо – умер Жерар Улье

Общие новости
(1 голосов)

2020-й продолжает гнуть свою гнусную линию

Легенда Ливерпуля, которая могла возглавить Динамо – умер Жерар Улье
Новина українською

Сегодня, 14 декабря, в возрасте 73 лет умер бывший наставник и футболист Жерар Улье. В прошлом он тренировал сборную Франции, "Ливерпуль", "Астон Виллу", "Лион" и многие другие французские клубы.

Улье возглавлял "красных" с 1998-го по 2004 год и выиграл Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка Английской лиги-2000/01 и 2002/03, а также выигрывал серебро и бронзу АПЛ в кампаниях-2001/02 и 2000/01 соответственно. С "Лионом" Жерар дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07).

Читайте также"Я ****** его мать". Экс-игрок Ливерпуля рассказал о драке Джеррарда и Диуфа

В 2007 году специалист мог возглавить киевское "Динамо" – это подтверждалось руководством клуба, однако жена Улье не захотела переезжать в столицу Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Жерар Улье Лион Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...