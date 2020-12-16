Антирекорд Лунина, победа Реала в Класико и проблемы английских грандов. Главные новости от 15 декабря

Кто бы мог подумать, что грозный "Ман Сити" потеряет очки дома с командой, идущей в зоне вылета? "Вест Бромвич" совершил настоящее чудо, удержав ничью - 1:1. За всю игру "Дрозды" лишь раз пробили в створ ворот - и этот удар парировал Эдерсон. Но на выручку аутсайдеру пришел автогол Рубена Диаша. В еще одном матче дня "Челси" тоже неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" - 1:2. Синие решили взять "Волков" малой кровью и поплатились за свое нахальство. По итогу и "Челси", и "Ман Сити" упустили шанс войти в ТОП-4. Посмотрим, чем завтра ответят их конкуренты.

Кто не в курсе, матчи мадридцев против "Атлетика" из Бильбао - это тоже Класико в испанском футболе. Увы, вчера баски подставили самих себя, заработав удаление уже на 14-й минуте. С тех пор игра шла под диктовку "Сливочных", и лишь однажды гости огрызнулись, сравняв счет в контратаке. Но вскоре Карим Бензема отправил в их ворота победный мяч. Теперь у "Реала" те же 26 очков, что и у "Сосьедада" и "Атлетико". Это трио расположилось на вершине таблицы, но, очевидно, вся борьба еще впереди.

Невероятно! Еще никогда вратарь "Реала" не ожидал дебюта 30 месяцев. Андрей Лунин несомненно попал в историю. Точнее, вляпался. Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан последовательно игнорировали украинца, делая ставку на Куртуа, Наваса, Ареоля, даже Кико Касилью. Единственную практику за эти годы Лунин получал в арендах. При этом его текущую форму мы все могли лицезреть в недавнем товарняке с Польшей. Беда просто…

Бывший форвард "Динамо" и тренер "Оболони" Петр Слободян ушел из жизни в 68 лет. С киевлянами он выигрывал Суперкубок УЕФА в 1975 году, а также дважды становился чемпионом СССР, но его карьера получилась смазанной из-за многочисленных травм. Примечательно, что Слободян стал уже третьим игроком "Динамо" 70-х, который не пережил 2020-й - ранее скончались Владимир Трошкин и Владимир Лозинский.

Кричал после подката Тиаго Мендеса Неймар страшно, но, как оказалось, серьезной травмы он избежал. Обследование не выявило у бразильца ни перелома костей, ни надрыва связок - лишь небольшое повреждение лодыжки. Ожидается, что на поле лидер "ПСЖ" вернется в пределах 2-3 недель. То есть, в этом году мы его уже не увидим, зато на участие бразильца в плей-офф ЛЧ это точно никак не повлияет.

Ну наконец-то вдохновляющие новости в украинском футболе, а то последнее время в инфополе какие-то сплошные судейские разборки, от которых становится тошно. Идею "Десны" построить собственную академию можно только приветствовать. В Чернигове абсолютно точно полно талантливых ребят - Ярмоленко тому яркое доказательство. Сейчас на выбранном участке клуб ведет проектные работы, весной начнется непосредственно строительство. Молодцы!