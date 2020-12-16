Антирекорд Лунина, победа Реала в Класико и проблемы английских грандов. Главные новости от 15 декабря
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 15 декабря
Рождественский марафон АПЛ дарит сенсации
Кто бы мог подумать, что грозный "Ман Сити" потеряет очки дома с командой, идущей в зоне вылета? "Вест Бромвич" совершил настоящее чудо, удержав ничью - 1:1. За всю игру "Дрозды" лишь раз пробили в створ ворот - и этот удар парировал Эдерсон. Но на выручку аутсайдеру пришел автогол Рубена Диаша. В еще одном матче дня "Челси" тоже неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" - 1:2. Синие решили взять "Волков" малой кровью и поплатились за свое нахальство. По итогу и "Челси", и "Ман Сити" упустили шанс войти в ТОП-4. Посмотрим, чем завтра ответят их конкуренты.
"Реал" победил в еще одном Эль Класико
Кто не в курсе, матчи мадридцев против "Атлетика" из Бильбао - это тоже Класико в испанском футболе. Увы, вчера баски подставили самих себя, заработав удаление уже на 14-й минуте. С тех пор игра шла под диктовку "Сливочных", и лишь однажды гости огрызнулись, сравняв счет в контратаке. Но вскоре Карим Бензема отправил в их ворота победный мяч. Теперь у "Реала" те же 26 очков, что и у "Сосьедада" и "Атлетико". Это трио расположилось на вершине таблицы, но, очевидно, вся борьба еще впереди.
Лунин установил антирекорд в Мадриде
Невероятно! Еще никогда вратарь "Реала" не ожидал дебюта 30 месяцев. Андрей Лунин несомненно попал в историю. Точнее, вляпался. Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан последовательно игнорировали украинца, делая ставку на Куртуа, Наваса, Ареоля, даже Кико Касилью. Единственную практику за эти годы Лунин получал в арендах. При этом его текущую форму мы все могли лицезреть в недавнем товарняке с Польшей. Беда просто…
Скончался знаменитый игрок "Динамо" 70-х
Бывший форвард "Динамо" и тренер "Оболони" Петр Слободян ушел из жизни в 68 лет. С киевлянами он выигрывал Суперкубок УЕФА в 1975 году, а также дважды становился чемпионом СССР, но его карьера получилась смазанной из-за многочисленных травм. Примечательно, что Слободян стал уже третьим игроком "Динамо" 70-х, который не пережил 2020-й - ранее скончались Владимир Трошкин и Владимир Лозинский.
Неймар избежал серьезной травмы, хотя было близко
Кричал после подката Тиаго Мендеса Неймар страшно, но, как оказалось, серьезной травмы он избежал. Обследование не выявило у бразильца ни перелома костей, ни надрыва связок - лишь небольшое повреждение лодыжки. Ожидается, что на поле лидер "ПСЖ" вернется в пределах 2-3 недель. То есть, в этом году мы его уже не увидим, зато на участие бразильца в плей-офф ЛЧ это точно никак не повлияет.
"Десна" построит собственную футбольную академию
Ну наконец-то вдохновляющие новости в украинском футболе, а то последнее время в инфополе какие-то сплошные судейские разборки, от которых становится тошно. Идею "Десны" построить собственную академию можно только приветствовать. В Чернигове абсолютно точно полно талантливых ребят - Ярмоленко тому яркое доказательство. Сейчас на выбранном участке клуб ведет проектные работы, весной начнется непосредственно строительство. Молодцы!
Популярное сейчас
- Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- Соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ, жребий ЛЧ, сборная мечты. Главные новости от 14 декабря
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
Новости по теме
- 06:25 Украинские Соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ, жребий ЛЧ, сборная мечты. Главные новости от 14 декабря
- 06:34 Украинские Отмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря
- 07:13 Украинские Ничья Динамо, фиаско Боруссии, класс Зидана. Главные новости за 12 декабря