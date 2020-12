Мануэль Нойер - лучший вратарь года по версии ФИФА

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший вратарь года.

Награду получил капитан "Баварии" Мануэль Нойер, который вместе со своим клубом завоевал победу в Лиге Чемпионов, а также выиграл чемпионат и кубок Германии.

???? @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! ????



???? @FCBayern | @DFB_Team ???????? pic.twitter.com/zMxnikK3Bh