Мануэль Нойер - лучший вратарь года по версии ФИФА

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший вратарь года.

Награду получил капитан "Баварии" Мануэль Нойер, который вместе со своим клубом завоевал победу в Лиге Чемпионов, а также выиграл чемпионат и кубок Германии.

Отметим, что также на награду претендовали Облак и Алиссон.