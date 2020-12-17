Мануэль Нойер - лучший вратарь года по версии ФИФА
Вряд ли кто-то будет спорить
В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший вратарь года.
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Награду получил капитан "Баварии" Мануэль Нойер, который вместе со своим клубом завоевал победу в Лиге Чемпионов, а также выиграл чемпионат и кубок Германии.
???? @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! ????— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
???? @FCBayern | @DFB_Team ???????? pic.twitter.com/zMxnikK3Bh
Отметим, что также на награду претендовали Облак и Алиссон.
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