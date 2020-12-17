  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года

Общие новости
(1 голосов)

Забрал премию Пушкаша

Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года
UA-Футбол
Новина українською

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший гол года.

Читайте такжеКлопп против Флика, Сон против Суареса. Объявлены претенденты на основные награды FIFA: The Best

Награду получил форвард "Тотенхэма" Сон Хин Мин, который забил прекрасный гол в матче АПЛ после сольного прохода.

Отметим, что также на награду претендовали Суарес и де Арраскаэта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хин Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ди (Киев)
17.12.2020 в 22:30
Неимоверно!!!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 22:18
Это жесть!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...