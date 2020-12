Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший гол года.

Награду получил форвард "Тотенхэма" Сон Хин Мин, который забил прекрасный гол в матче АПЛ после сольного прохода.

???? Heung-Min Son's stunning solo goal against @BurnleyOfficial has won the 2020 Puskas Award.



???? What a finish.



???? What a player. pic.twitter.com/98SpFptz6p