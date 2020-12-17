Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года
Забрал премию Пушкаша
В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший гол года.
Читайте такжеКлопп против Флика, Сон против Суареса. Объявлены претенденты на основные награды FIFA: The Best
Награду получил форвард "Тотенхэма" Сон Хин Мин, который забил прекрасный гол в матче АПЛ после сольного прохода.
???? Heung-Min Son's stunning solo goal against @BurnleyOfficial has won the 2020 Puskas Award.— SPORF (@Sporf) December 17, 2020
???? What a finish.
???? What a player. pic.twitter.com/98SpFptz6p
Отметим, что также на награду претендовали Суарес и де Арраскаэта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
- Супергол Златана признан красивейшим в истории МЛС
- Президент Ингульца о решении КДК: Таким образом Шахтер чемпионства не получит
- Легенда Ливерпуля, которая могла возглавить Динамо – умер Жерар Улье
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ди (Киев)
17.12.2020 в 22:30
Ответить
0
0
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 22:18
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...