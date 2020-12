Юрген Клопп - тренер года по версии ФИФА

В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший тренер года.

Награду получил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий наставник смог сделать "Ливерпуль" чемпионом Англии впервые за последние 30 лет.

