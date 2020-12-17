Юрген Клопп - тренер года по версии ФИФА
Выиграл АПЛ
В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший тренер года.
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Награду получил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий наставник смог сделать "Ливерпуль" чемпионом Англии впервые за последние 30 лет.
???????? It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice ????#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
Отметим, что также на награду претендовали Флик и Бьелса.
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