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Юрген Клопп - тренер года по версии ФИФА

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Выиграл АПЛ

Юрген Клопп - тренер года по версии ФИФА
UA-Футбол
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В данную минуту проходит вручения премии FIFA: The Best. Был назван лучший тренер года.

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Награду получил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Немецкий наставник смог сделать "Ливерпуль" чемпионом Англии впервые за последние 30 лет.

Отметим, что также на награду претендовали Флик и Бьелса.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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