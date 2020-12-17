Премия The Best FIFA. Полные итоги церемонии
Лучшие получили свои награды
Завершилась церемония вручение премий от ФИФА по итогам 2020-го года. Еще раз кратко пробежимся по всем лауреатам.
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- Футболист года: Роберт Левандовский
- Женский футболист года: Люси Бронз
- Тренер года: Юрген Клопп
- Женский тренер года: Сарина Вигман
- Вратарь года: Мануэль Нойер
- Женский вратарь года: Сара Буадди
- Лучший гол года: Сон Хин Мин
???? Lewandowski— Sky Sports (@SkySports) December 17, 2020
???? Bronze
???? Klopp
???? Wiegman
It was a busy night, and a good one for the Premier League and England, at the #BestAwards
Отметим, что из-за решение France Football отменить вручение Золотого Мяча, премия от ФИФА стала наиболее престижной индивидуальной наградой года.
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Комментарии (4)
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axellience (Malaga)
18.12.2020 в 01:16
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kalan-86 (Анкара)
18.12.2020 в 00:18
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Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 23:00
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Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 23:00
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