Премия The Best FIFA. Полные итоги церемонии

Завершилась церемония вручение премий от ФИФА по итогам 2020-го года. Еще раз кратко пробежимся по всем лауреатам.

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Футболист года : Роберт Левандовский

: Роберт Левандовский Женский футболист года : Люси Бронз

: Люси Бронз Тренер года : Юрген Клопп

: Юрген Клопп Женский тренер года : Сарина Вигман

: Сарина Вигман Вратарь года : Мануэль Нойер

: Мануэль Нойер Женский вратарь года : Сара Буадди

: Сара Буадди Лучший гол года: Сон Хин Мин

???? Lewandowski

???? Bronze

???? Klopp

???? Wiegman



It was a busy night, and a good one for the Premier League and England, at the #BestAwards — Sky Sports (@SkySports) December 17, 2020

Отметим, что из-за решение France Football отменить вручение Золотого Мяча, премия от ФИФА стала наиболее престижной индивидуальной наградой года.