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Премия The Best FIFA. Полные итоги церемонии

Общие новости
(2 голосов)

Лучшие получили свои награды

Премия The Best FIFA. Полные итоги церемонии
UA-Футбол
Новина українською

Завершилась церемония вручение премий от ФИФА по итогам 2020-го года. Еще раз кратко пробежимся по всем лауреатам.

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  • Футболист года: Роберт Левандовский
  • Женский футболист года: Люси Бронз
  • Тренер года: Юрген Клопп
  • Женский тренер года: Сарина Вигман
  • Вратарь года: Мануэль Нойер
  • Женский вратарь года: Сара Буадди
  • Лучший гол года: Сон Хин Мин

Отметим, что из-за решение France Football отменить вручение Золотого Мяча, премия от ФИФА стала наиболее престижной индивидуальной наградой года.

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп Мануэль Нойер Сон Хин Мин
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Комментарии (4)
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axellience (Malaga)
18.12.2020 в 01:16
Вратарь года который в одном матче пропускает 6 мячей. Левый зе бест
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kalan-86 (Анкара)
18.12.2020 в 00:18
Ханси Флик- тренер года! Как можно выиграть абсолютно все и не быть тренером года. Бред.
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Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 23:00
А это почему пропустили?
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Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 23:00
17-летний итальянец Маттиа Аньезе из клуба Оспидалетти стал лауреатом премии фейр-плей года от ФИФА. Футболист-любитель в поединке против Кайрезе спас жизнь игроку соперника Маттео Бриано, который без сознания рухнул на газон после столкновения в воздухе. Аньезе быстро среагировал на инцидент и не дожидаясь медиков, бросился на помощь пострадавшему, спася ему жизнь. Также отметим, что премия фаната года досталась бразильцу Маривалдо Франсиско да Силве, который проходит пешком 60 километров, чтобы смотреть матчи любимого клуба Ресифе.
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