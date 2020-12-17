Опередил Месси. Роналду стал вторым в голосовании за лучшего игрока года
Оба проиграли польскому форварду
На сегодняшней церемонии вручении наград от ФИФА Роберт Левандовский был признан лучшим футболистом года.
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Польский форвард по итогу всего голосования смог набрать 52 бала. Также стоит отметить, что вторым стал Криштиану Роналду (38), опередив Месси на три бала (35).
The Best FIFA Men's Player ranking. pic.twitter.com/0WeVsjaqWP— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 17, 2020
Отметим, что Лео стал лучшим футболистом по версии ФИФА ровно год назад.
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Источник:FIFA
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Комментарии (2)
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dimonxman again (London)
18.12.2020 в 01:56
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Red_Cat (Салоники)
18.12.2020 в 00:06
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