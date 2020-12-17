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Опередил Месси. Роналду стал вторым в голосовании за лучшего игрока года

Общие новости
(1 голосов)

Оба проиграли польскому форварду

Опередил Месси. Роналду стал вторым в голосовании за лучшего игрока года
UA-Футбол
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На сегодняшней церемонии вручении наград от ФИФА Роберт Левандовский был признан лучшим футболистом года.

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Польский форвард по итогу всего голосования смог набрать 52 бала. Также стоит отметить, что вторым стал Криштиану Роналду (38), опередив Месси на три бала (35).

Отметим, что Лео стал лучшим футболистом по версии ФИФА ровно год назад.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
FIFA

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Комментарии (2)
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dimonxman again (London)
18.12.2020 в 01:56
Еще один удар поддых Аленю. Где же он? Хоть кто-то, ткните в него палкой, проверьте, он там еще жив?
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Red_Cat (Салоники)
18.12.2020 в 00:06
вечно второй. обычно португальский ныряльщик второй после Месси, на этот раз второй после Левандовски.
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