Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вратарь

Мануэль Нойер практически полностью пропустил сезон 2017/18 из-за травмы. Он успел восстановиться к Чемпионату мира, но провалил его, как и все игроки сборной Германии. Следующий сезон был еще сложнее. Нойер вернулся в основу, но его игра оставляла желать лучшего. “Бавария” при Нико Коваче вызывала разочарование, и Нойер не проявил себя с выиграшной стороны. Он показал худший в своей карьере процент отражаемости сэйвов, и согласно данным fbref Нойер пропустил на 5.6 больше голов, чем должен был. По ключевым метрикам, оценивающим качество вратарской игры, Нойер в том сезоне не вошел даже в первую десятку Бундеслиги. Дело не только в цифрах. Визуально Нойер больше не производил впечатление кипера мирового класса. 88837 респондентов в опросе kicker так распределили места в категории “Лучший вратарь Бундеслиги”: Петер Гулачи (“РБ Лейпциг”, 29%), Роман Бюрки (“Боруссия” Дортмунд, 13%), Иржи Павленка (“Вердер”, 11%), Кевин Трапп (“Айнтрахт” Франкфурт, 10.9%). Критики призывали Йоахима Лева доверить первый номер в сборной Марк-Андре Штегену. Казалось, что Нойер – это уже прошлое. Однако он вернулся.

Все в “Баварии” преобразилось с назначением Ханси Флика, и Мануэль Нойер не стал исключением. Футбол Флика основывается на активном прессинге и контрпрессинге, “Бавария” вернулась к игре с максимально высокой линией обороны, что дало возможность Нойеру исполнять роль “одиннадцатого полевого игрока” или “свипер-кипера”.

В свое время Нойер произвел революцию во вратарской игре. В наше время умение вратаря играть ногами и развивать атаки ценится не меньше, чем его способность отбивать удары. Нойер прямо поспособствовал этому.

Ману умел выходить из ворот и раньше, и ничего нового в этот компонент игры он не привносит. 34-летний Нойер сейчас поражает другим – своей способностью отбивать удары.

По словам кипера “Баварии”, на него больше всего повлияли три вратаря: Йенс Леманн, Оливер Кан и Эдвин ван дер Сар. Леманн и Кан были образцами для многих немецких киперов. Интересен выбор ван дер Сара.

В 2005-м году сэр Алекс Фергюсон многих удивил, подписав за два миллиона фунтов Эдвина ван дер Сара из “Фулхэма”. Мало кто мог предположить, что 34-летний кипер будет в последующие шесть сезонов безоговорочным игроком основы и примет непосредственное участие в четырех победах МЮ в АПЛ и в Лиге чемпионов 2007/08.

Мы привыкли судить киперов по их реакции – по тому, как они среагировали на удар или нестандартную ситуацию у своих ворот. Однако вратари высочайшего класса играют не на реакции, а на предвосхищении событий. Именно таким кипером был Эдвин ван дер Сар на позднем этапе своей карьеры. Нидерландец как и раньше делал впечатляющие сэйвы кончиками пальцев, уверенно выходил с ворот снимать кроссы и качественно фиксировал удары. Но при этом он умел правильно выбирать позицию и постоянно работал ногами, готовясь к возможным голевым ситуациям, а не реагируя на них. Это важно – так вратарь становится королем голевого момента, и, скорее, форвард думает, как забить гол, а не кипер – как успеть среагировать.

В 2020-м году Нойеру удалось максимально развить искусство ван дер Сара. Он идеально выбирает дистанцию, создает для форварда неудобный угол для удара и выбирает правильную технику отбития мяча. Без сэйвов Нойера “Бавария” не смогла бы взять требл, Суперкубок УЕФА и занимать сейчас высокую позицию в Бундеслиге. В качестве примера можно привести два сэйва.

Первый – из финала Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором Нойер наряду с Команом стал настоящим героем матча. В самом конце игры вратарь “Баварии” выиграл непростую дуэль у Маркиньоса на углу вратарской. Вместо того, чтобы броситься на игрока ПСЖ, Нойер сосредоточился на своей позиции, и отбил удар бразильца, выставив ногу. Если Нойер был бы еще в движении, он мог бы не успеть среагировать. Выбор дистанции поражает своей хирургической точностью.

Второй пример еще более показательный. В конце матча за Суперкубок УЕФА нападающий “Севильи” Юссеф Эн-Несири оказался сам перед вратарем “Баварии” и мог решить исход матча. Многие неопытные вратари старались бы максимально сократить угол удара, но Нойер снова проявил хладнокровие, заранее выбрав позицию, и в этот раз отбил удар нападающего рукой.

Позиция Нойера во вратарской зоне всегда оптимальна. Он стоит так, чтобы четко видеть мяч и выдержать дистанцию от бьющего. В результате его очень сложно удивить дальним ударом и практически невозможно обыграть в ближней дистанции. Нойер играет с максимальной уверенностью, он доверяет своим инстинктам и выбирает правильную технику.

Если в Бундеслиге 2018/19 “Бавария” пропустила из-за Нойера на пять голов больше, то в нынешнем сезоне, всего после 12 туров, он предотвратил четыре ожидаемых гола.

В октября в матче против “Атлетико” Нойер провел двухсотый матч “на ноль”, установив клубный рекорд. Он был признан лучшим вратарем мира в 2020-м году по версии ESPN, IFFHS, FIFA и редакции UA-Футбол.

Запасной: Алиссон

Травмы помешали бразильскому киперу “Ливерпуля” остаться на уровне прошлого года, когда именно он был признан лучшим в мире. Главным разочарованием для Алиссона стало повреждение, из-за которого он не сыграл в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с “Атлетико”. Когда стало известно, что Нойер был признан кипером года по версии FIFA, бразилец поздравил Ману, сказав, что он всегда его вдохновлял.