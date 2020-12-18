Были кумирами до Буффона и Касильяса: сегодня празднуют день рождения Пальюка и Каньисарес
Легендарные вратари
Джанлука Пальюка родился 18 декабря 1966 года в Болонье. Итальянец выступал за сборную, принимал участие в финальных стадиях мировых первенств 1990, 1994 и 1998 годов. Многими специалистами Пальюка признается одним из лучших вратарей своего времени и в истории итальянского футбола в целом. Сейчас Джанлука тренирует юношескую команду "Болоньи".
Хосе Сантьяго Каньисарес Руис родился в тот же день, но на 3 года позже. Каньисарес – не только футбольный вратарь, но и автогонщик. Он сыграл 45 матчей за национальную сборную Испании, стал участником чемпионатов мира 1994, 1998, 2006 годов и чемпионатов Европы 1996, 2000, 2004 годов, является олимпийским чемпионом 1992-го.
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