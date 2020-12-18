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Касильяс: Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше

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Голкипер рассказал о бывшем одноклубнике

Касильяс: Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше
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Экс-вратарь и капитан мадридского "Реала" Икер Касильяс оценил выступления Криштиану Роналду в "Ювентусе". Цитирует испанца The National News.

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"Очевидно, что Роналду – профессионал, он заботится о себе, качественно питается, также уделяет необходимое время отдыху. Помимо этого, он еще и отличный спортсмен. После каждой игры в течение двух или трех часов португалец оставался с физиотерапевтом. Роналду всегда голоден к победам, хочет становиться лучше и лучше. Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше. Но в основном это связано с его профессионализмом и амбициями. Это вывело его на вершину футбольного мира".

"Я надеюсь, что он сможет продолжать играть еще очень долго. Все мы знаем, что все имеет начало и конец, и время играет против всех нас. Надеюсь, мы сможем еще долго наслаждаться его футболом, но трудно сказать, когда это закончится".

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В статье: Икер Касильяс Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
TNN

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