Касильяс: Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше

Экс-вратарь и капитан мадридского "Реала" Икер Касильяс оценил выступления Криштиану Роналду в "Ювентусе". Цитирует испанца The National News.

"Очевидно, что Роналду – профессионал, он заботится о себе, качественно питается, также уделяет необходимое время отдыху. Помимо этого, он еще и отличный спортсмен. После каждой игры в течение двух или трех часов португалец оставался с физиотерапевтом. Роналду всегда голоден к победам, хочет становиться лучше и лучше. Соперничество с Месси помогает Роналду стать лучше. Но в основном это связано с его профессионализмом и амбициями. Это вывело его на вершину футбольного мира".