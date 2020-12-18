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Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф

Общие новости
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Уехал в Молдову

Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф
Новина українською

После возвращения из отпуска, первой командой ФК "Шериф" будет руководить новый тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом. Руководство клуба и украинский специалист пришли к соглашению о сотрудничестве.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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