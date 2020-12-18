Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф
Уехал в Молдову
После возвращения из отпуска, первой командой ФК "Шериф" будет руководить новый тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом. Руководство клуба и украинский специалист пришли к соглашению о сотрудничестве.
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