УЕФА отменил ЕВРО-2021 для игроков U-17

Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня было принято решение отменить проведение чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

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Причина очевидна – коронавирус, из-за него отменены как женские соревнования, так и мужские. Однако ЕВРО-2021 для группы U-19 состоится. Напомним, поединки запланированы на лето.

Исполнительный комитет союза попросил администрацию следить за ситуацией и своевременно сообщать, потребуются ли в ближайшем будущем еще какие-либо изменения в проведении турниров под эгидой УЕФА.