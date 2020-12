УЕФА отменил ЕВРО-2021 для игроков U-17

Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня было принято решение отменить проведение чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

Причина очевидна – коронавирус, из-за него отменены как женские соревнования, так и мужские. Однако ЕВРО-2021 для группы U-19 состоится. Напомним, поединки запланированы на лето.

Исполнительный комитет союза попросил администрацию следить за ситуацией и своевременно сообщать, потребуются ли в ближайшем будущем еще какие-либо изменения в проведении турниров под эгидой УЕФА.

An update on UEFA 2020/21 national team youth competitions due to the #COVID19 situation:#U19EURO and #U19WEURO to go ahead with finals in Romania and Belarus as planned.#U17EURO and #U17WEURO cancelled.



Full details: ????