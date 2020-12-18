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УЕФА отменил ЕВРО-2021 для игроков U-17

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Молодое поколение без турнира

УЕФА отменил ЕВРО-2021 для игроков U-17
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Пресс-служба УЕФА сообщает, что сегодня было принято решение отменить проведение чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.

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Причина очевидна – коронавирус, из-за него отменены как женские соревнования, так и мужские. Однако ЕВРО-2021 для группы U-19 состоится. Напомним, поединки запланированы на лето.

Исполнительный комитет союза попросил администрацию следить за ситуацией и своевременно сообщать, потребуются ли в ближайшем будущем еще какие-либо изменения в проведении турниров под эгидой УЕФА.

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В статье: УЕФА Евро-2021
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Источник:
UEFA

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