22-летний полузащитник Ювентуса - лучший американский игрок года

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккени стал лауреатом престижной в США награды USMNT Player of the Year. Она присуждается лучшем футболисту года.

Первую часть 2020-го Маккени провел в "Шальке", после чего был арендован "Ювентусом". Под руководством Пирлом смог выйти на новый уровень, сыграв за "зебр" 13 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи.

A three-time finalist, this is @WMcKennie’s first @ussoccer Male Player of the Year award.



At 22, he’s the fourth youngest player to claim the honor. ????????????⚽️



????: https://t.co/cUx6VNVjQt pic.twitter.com/93U4orHnvD