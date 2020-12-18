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22-летний полузащитник Ювентуса - лучший американский игрок года

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В Турине показывает отличный футбол

22-летний полузащитник Ювентуса - лучший американский игрок года
UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккени стал лауреатом престижной в США награды USMNT Player of the Year. Она присуждается лучшем футболисту года.

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Первую часть 2020-го Маккени провел в "Шальке", после чего был арендован "Ювентусом". Под руководством Пирлом смог выйти на новый уровень, сыграв за "зебр" 13 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи.

Отметим, что в прошлом году награду получил вингер "Челси" Кристиан Пулишич.

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В статье: США Ювентус (Турин) Уэстон Маккени
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