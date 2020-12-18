22-летний полузащитник Ювентуса - лучший американский игрок года
В Турине показывает отличный футбол
Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккени стал лауреатом престижной в США награды USMNT Player of the Year. Она присуждается лучшем футболисту года.
Первую часть 2020-го Маккени провел в "Шальке", после чего был арендован "Ювентусом". Под руководством Пирлом смог выйти на новый уровень, сыграв за "зебр" 13 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи.
A three-time finalist, this is @WMcKennie’s first @ussoccer Male Player of the Year award.— U.S. Soccer MNT (@USMNT) December 18, 2020
At 22, he’s the fourth youngest player to claim the honor. ????????????⚽️
????: https://t.co/cUx6VNVjQt pic.twitter.com/93U4orHnvD
Отметим, что в прошлом году награду получил вингер "Челси" Кристиан Пулишич.
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