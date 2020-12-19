Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Правый защитник

Еще буквально год назад никто и представить себе не мог, что «Бавария» подомнет под себя европейский футбол, немецким асфальтоукладчиком пройдя по всем соперникам в чемпионате и Лиге чемпионов. Ханс-Дитер Флик успешно заменил уволенного Роберта Ковача и заработал право доработать до конца сезона, но грандиозных планов в клубе никто не строил, с надеждой поглядывая в сторону Манчестера и Гвардиолы.

Сезон действительно получился сложным, с коронавирусной паузой и доигровкой в специфических условиях. Но немецкий гранд ни на одном этапе не проявил слабины и на одном дыхании проскочил по всем турнирам, в которых принимал участие.

Одним из главных фото уходящего года обязательно станет кадр, сделанный 23 августа в Лиссабоне. Серж Гнабри и Йозуа Киммих лежат на газоне «Эштадиу да Луш» после победного финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Ребята прошли долгий путь, встретившись и подружившись еще в детской команде «Штутгарта». Сейчас Серж рвет на куски своих соперников на фланге нападения мюнхенцев, а Йозуа… вот тут вопрос действительно интересный.

Можете ли вы вспомнить другого такого игрока, который за один сезон умудрился бы получить награду лучшему защитнику Лиги чемпионов и при этом войти в команду года ФИФА на позиции полузащитника, возглавив при этом рейтинг центральных хавбеков от ESPN?

Уникальное достижение для футболиста «Баварии», которое имеет под собой весьма внушительный фундамент.

В 2007-м году скауты «Штутгарта» уже привыкли ездить в маленькую деревушку Безинген как к себе домой. Бертольд и Аня Киммихи чувствовали себя в натуральной осаде, отбиваясь от ухаживаний чемпиона Германии, желавшего во что бы то ни стало заполучить их сына себе в академию. Приезжал даже сам глава молодежного департамента, что в итоге и убедило родителей отпустить своего ребенка в футбольную школу.

Но вот уже в процессе обучения начались проблемы. Тренеры не могли подобрать для него оптимальную позицию на поле из-за скромной антропометрии, а потому шли по самому простому пути, заставляя парня набирать вес и пропадать в тренажерном зале. Все это накладывалось на поразительные лидерские качества и создавало непростую картину – Киммих был капитаном всех юношеских команд «Штутгарта», но тренеры основы не видели в нем готового к серьезному уровю исполнителя.

Это и привело Йозуа к решению сменить обстановку. Футболист отправился в амбициозный «РБ Лейпциг», а в «Штутгарте» на память от него осталось «Правило Киммиха» - штраф 2 евро за использование мобильного телефона за столом во время командного обеда. Именно Йозуа выбесила эта привычка партнеров и он сначала отбирал телефоны лично, а потом пошел к директору академии и добился официального запрета.

А вот в Лейпциге главный тренер Александер Цорнигер отлично понимал, что за талант оказался в его руках, доверив право управлять игрой в центре поля. В этом качестве Киммих сначала приведет молодежную сборную Германии к триумфу на юниорском Евро, а свой клуб – к путевке во вторую Бундеслигу и пятому месту в первый сезон на новом уровне. Вот так за два сезона парень прошел путь от сомнительных перспектив в «Штутгарте» к приглашению от «Баварии». «РБ» получили за своего лидера внушительные 8,5 миллионов и нарвалась на критику со стороны общественности.

«Есть большие сомнения в том, что политика мюнхенцев приносит пользу немецкому футболу – они подписывают молодых игроков, у которых нет шансов получить стабильную практику и расти в профессиональном плане», - высказывался об этом переходе спортивный директор глабхаской «Боруссии» Макс Эберль.

Как вы понимаете, эта цитата тут не просто так. На самом деле, Эберля действительно имеют смысл, но только не в отношении Киммиха и того, с кем ему еще только предстояло встретиться. Хосеп Гвардиола никогда не обращал внимания на физические данные своих футболистов – для него был важен их футбольный интеллект и понимание его принципов.

«Мне вообще плевать на какой позиции играть. Можете меня хоть в ворота поставить и я буду с удовольствием играть вратаря. Главное – давайте мне играть», - выпалил молодой игрок на первой встрече с испанцем.

Не пройдет и года, а по Германии уже разлетится фраза, ставшая культовой: «Хочешь понять футбол Гвардиолы – посмотри на Киммиха». В свой первый (и единственный) сезон под руководством Пепа Йозуа успеет поиграть на пяти позициях, но больше всего времени проведет… в центре обороны. Никого не будут смущать твои 177 сантиметров роста, когда у тебя такое виденье поля и первый пас.

По этой же причине никто не удивился, когда именно Киммих заменил на правом фланге обороны Филиппа Лама, когда легенда клуба повесила бутсы на гвоздь. К этому моменту параллели между двумя футболистами стали прослеживаться слишком отчетливо. Скромные габариты, но универсальность, высочайший интеллект и выдающиеся лидерские качества – болельщики в Мюнхене уже видели в Йозуа будущего капитана и легенду клуба.

С набором умений Киммиха было бы наивно полагать, что он всю жизнь проведет на одной позиции. И одним из первых, что изменил Ханси Флик, став главным тренером «Баварии» - это убрал Киммиха с фланга и вернул его в центр поля, позволив свободно руководить игрой команды. Хотя из-за травм других футболистов (Павара в первую очередь), Йозуа регулярно менял роль на поле и возвращался в оборону. И именно в роли защитника он выиграл Лигу чемпионов, получив признание от УЕФА.

Многие футболисты становятся универсалами не от хорошей жизни – чаще всего это просто трудяги, которые умеют делать всего понемногу и оставшееся добирают самоотдачей. Потому нередко выходит, что такие игроки просто могут добротно играть на разных позициях, но ни на одной вот именно отлично. Но случай Киммиха удивителен именно тем, что его универсальность отталкивается как раз от высочайшего индивидуального уровня, который он может демонстрировать в любой роли. Центральный защитник, правый, опорный или классическая «десятка» - Йозуа играл везде и всегда был хорош.

Сейчас в Германии свято уверены в том, что Киммих – это без пяти минут капитан «Баварии» и сборной. В этом вопросе нет даже каких-то слабеньких альтернативных мнений. Йозуа уже входит в группу самых авторитетных футболистов чемпиона страны и никогда не стесняется высказывать свое мнение по любому поводу. Он может «напихать» товарищам по команде, когда те не демонстрируют должной самоотдачи на поле, как это было в мае после гола «Дортмунду». По мнению Киммиха, расслабляться нельзя даже после восьми титулов чемпиона подряд.

Именно наличие в команде такого игрока позволило мюнхенцам безболезненно пережить уход Тиаго Алькантары – и по игре, и по роли в раздевалке Йозуа уже является более важным исполнителем.

Не менее важным аспектом, завершающим картину удивительного года для футболиста «Баварии», является его работа вне футбольного поля. Вместе с партнером по центру полузащиты Леоном Горецкой Киммих организовал фонд We Kick Corona, который быстро привлек известных личностей и собрал больше 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Все вышеизложенное вдвойне или даже втройне удивительно, учитывая тот факт, что Киммиху всего 25 лет и есть понимание, что он даже не на пике своих возможностей.

Возможно, этот год – только начало настоящей легенды?

Запасной: Трент Алксандер-Арнольд

Борьбу на этой позиции можно считать очень напряженной. Защитник "Ливерпуля" провел уже привычно сильный сезон, стал чемпионом Англии и раздал 15 голевых передач во всех турнирах. Но провал в Лиге чемпионов оставляет внушительный отпечаток на всей капмании "красных". А тут еще и Киммих именно с позиции правого защитника делает гол+пас с "Барселоной" в четвертьфинале, две голевых в полуфинале с "Лионом" и еще одну результативную передачу на единственный гол с ПСЖ в финале. Тут просто без шансов.