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Корейский Ульсан Хендэ выиграл азиатскую Лигу чемпионов

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В финале обыграли иранцев

Корейский Ульсан Хендэ выиграл азиатскую Лигу чемпионов
Новина українською

"Ульсан Хендэ" обыграл иранский "Персеполис" в финале Лиги чемпионов АФК - 2:1.

Победу корейцам принесли два пенальти, после которых забил 33-летний бразилец Жуниор Негао. В сезоне-2020 он наколотил аж 32 гола во всех турнирах.

Для "Ульсана" это вторая в истории победа в Лиге чемпионов АФК. Интересно также, что в минувшем чемпионате Южной Кореи команда стала только второй, пропустив вперед "Чонбук Моторс" экс-тренера "Карпат" Жозе Мораиша.

Победа в ЛЧ АФК также позволит "Ульсану" выступить на клубном чемпионате мира, который ранее ФИФА перенесла на февраль 2021-го.

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В статье: Ульсан Хёндэ (Южная Корея) Персеполис (Иран) Лига чемпионов АФК
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