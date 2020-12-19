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Лоран Блан стал тренером катарского Аль Райана

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Специалист не тренировал с 2016-го года

Лоран Блан стал тренером катарского Аль Райана
Новина українською

Французский тренер Лоран Блан возглавил катарский клуб "Аль Райан". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что в его тренерский штаб войдет экс-игрок “Монако” и “Марселя” Франк Пасси.

Сейчас "Аль Райан" занимает шестое место в Катарский лиге после девяти туров, отставая от лидера "Аль Садда" на 12 очков. Заметим, что в составе команды играет Ясин Браими известный своими выступлениями за "Порту", "Ренн" и "Гранаду".

Лоран Блан известный в тренерском кругу, как наставник "ПСЖ", "Бордо" и сборной Франции. В своем почетном списке он имеет четыре победы в Лиге 1 (трижды в составе парижского клуба, однажды с командой из одноименного города Бордо). Последний раз он тренировал еще в 2016 году. Тогда он был главным наставником "ПСЖ".

Как игрок Блан побеждал на ЧМ-1998 и ЧЕ-2000 в составе сборной Франции. Он выступал в составах "Монпелье", "Наполи", "Нима", "Барселоны", "Интера", "Ман Юнайтеда", "Осера", "Сент-Этьена" и "Марселя".

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В статье: Лоран Блан "Аль-Райан" (Катар) ПСЖ
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