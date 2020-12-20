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Команда Тейшейры уступила команде Кадара в финальном матче Кубка Китая

Общие новости
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Первый трофей в Поднебесной для венгра

Команда Тейшейры уступила команде Кадара в финальном матче Кубка Китая
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В финале Кубка Китая встречались "Цзянсу Сунин" с "Шаньдун Лунэн". Победу в матче одержали вторые со счетом 0:2. Всю игру на скамейке запасных обладателей трофея провел экс-футболист "Динамо" Тамаш Кадар.

Отметим, что в составе "Цзянсу Сунин" в этом сезоне выступал бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, однако участия в решающих матчах Кубка он не принимал, в последний раз сыграв за команду еще в финале плей-офф китайской Суперлиги 12-го ноября. Контракт бразильца с клубом истекает в конце этого года.

Тамаш Кадар провел в этом году за "Шаньдун Луден" 15 матчей. Это первый трофей в команде для него. Венгр перешел в китайский коллектив с "Динамо" в феврале этого года за 4 млн евро.

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В статье: Алекс Тейшейра Цзянсу Сунин (Нанкин) Тамаш Кадар Шаньдун Лунэн
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Комментарии (2)
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unsaliaborrevy607
20.12.2020 в 01:24
Жapкиe девyшки ищyт нoвых ceкc паpтнеров! Вcе бecплатнo и aнoнимнo, вcе дeвки жaждyт cпеpмы и любят ceкc ------ bit.do/miase
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absurdlight (Kiev)
20.12.2020 в 00:54
“Всю игру на скамейке запасных обладателей трофея...” Чтоооо? Может лучше утром на свежую голову?
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