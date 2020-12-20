Команда Тейшейры уступила команде Кадара в финальном матче Кубка Китая

В финале Кубка Китая встречались "Цзянсу Сунин" с "Шаньдун Лунэн". Победу в матче одержали вторые со счетом 0:2. Всю игру на скамейке запасных обладателей трофея провел экс-футболист "Динамо" Тамаш Кадар.

Отметим, что в составе "Цзянсу Сунин" в этом сезоне выступал бывший игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра, однако участия в решающих матчах Кубка он не принимал, в последний раз сыграв за команду еще в финале плей-офф китайской Суперлиги 12-го ноября. Контракт бразильца с клубом истекает в конце этого года.

Тамаш Кадар провел в этом году за "Шаньдун Луден" 15 матчей. Это первый трофей в команде для него. Венгр перешел в китайский коллектив с "Динамо" в феврале этого года за 4 млн евро.