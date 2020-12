Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

В коронавирусном 2020-м случилось немало интересных и печальных событий, о которых стоит вспомнить в последние дни второго десятилетия. Вряд ли кто-то решится спорить, что командой номер один стала мюнхенская "Бавария", сумевшая без особых проблем добыть победу в Лиге Чемпионов, добавив к этому привычные давно внутренние трофеи.

Кого вспоминают первым, когда говорят о новом пришествии мюнхенской машины? Кто-то говорит о Ханси Флике, который появился в клубе в нужный момент и сумел настроить игроков на победную волну. Справедливо, Ханси - один из героев, заслуживший получить награду "Лучший тренер года" (да, мы не согласны с решением ФИФА). Кто-то упоминает Роберта Левандовского, наколотившего за год свыше 50-ти голов, или Томаса Мюллера, отдавшего рекордное количество голевых передач в Бундеслиге. И это тоже справедливо.

Но есть герои явные, которые всегда на виду и на слуху, достижения которых не заметить сложно. А есть более скрытые персонажи, не сумевшие, в силу позиции или функций на поле, быть такими же яркими, но от этого их вклад не становится меньше. Одним из таких скрытых героев стал Леон Горетцка, которого не первый год в Германии называют главным талантом поколения и даже сравнивают с самим Лотаром Маттеусом. А это уже дорогого стоит.

Leon Goretzka rocking a vest for the trophy lift just so he could flex those arms.



His performances towards the end of the season are a major reason why they might let Thiago go. pic.twitter.com/KabLD7LR3T — Jake Entwistle (@JakeEntwistle) July 3, 2020

Лотара Маттеуса выше мы упомянули не просто так. Когда Леон Горетцка переходил из "Шальке" в "Баварию" летом 2018-го, легендарный полузащитник сам проводил подобную параллель, говоря, что Горетцка похож на него на пике карьеры. Просто напомним, что пиковый Маттеус был лучшим футболистом планеты.

От трансфера Горетцки ждали многого, но сходу своего места в составе найти ему не удалось. Первые шаги в "Баварии" Леон делал под руководством Нико Ковача, у которого, говоря откровенно, в Мюнхене дела шли не очень хорошо. Хорватский рулевой не знал, как встроить Горетцку в свою команду, использовав его за полтора года на шести разных позициях. Несколько раз доходило до того, что плеймейкера Леона заставляли исполнять роль левого защитника. Вероятнее всего, Ковач вдохновился идеями Гвардиолы, который пытается сделать фулбеком Александра Зинченко. Эксперимент был не совсем удачным, и Леон много времени наблюдал за игрой чемпиона Германии со скамейки запасных.

После провала Ковача, временным тренером "Баварии" стал Ханси Флик, причем настолько временным, что продолжает свою работу и по сей день. Став главным, он прекратил издеваться над Горетцкой, поставив немецкого игрока на родную позицию центрального полузащитника. И тут понеслась. До конца сезона при Флике "новый Маттеус" отыграл 22 матча в старте из 31-го возможного, выходя с первых минут в каждой игре плей-офф ЛЧ, а в финале отыграв от звонка до звонка. Если учитывать показатели только за 2020-й год, то Горетцка провел 39 матчей, в которых отметился десять раз, а еще 14 - ассистировал партнерам. По отборам и перехватам он лучший в команде, по количеству и по точности передач - занимает место в тройке.

Свою роль в таком существенном скачке сыграл не только Ханси Флик, но и сам Леон. За два месяца карантина он серьезно набрал в плане физической мощи, а его трансформация ничего кроме слова "Вау!" и аплодисментов не вызывает. Если на карантин уходил худощавый Леон, то вернулся настоящий богатырь, которого по мускулатуре можно спутать с экс-губернатором Калифорнии. Вот уж кому действительно локдаун пошел на пользу.

Goretzka before and after quarantine. pic.twitter.com/NSiWP6xRoD — Troll Football (@TrollFootball) June 28, 2020

Сам полузащитник отмечал следующее:

"Моей основной задачей было не увеличивать размер мышц, а повышать производительность. На карантине я мог больше тренироваться, не беспокоясь об играх и прочем".

В одном из интервью Горетцка рассказал о своей диете, а также о том, что помогло достичь подобных результатов. Немецкий игрок утверждает, что началось все с хронического воспаления желудка. В раннем возрасте он употреблял много вредной пищи, которая и стала причиной плохих последствий. Проблемы с желудком не позволяли ему нормально восстанавливаться от травм, которых на первых этапах карьеры было очень много, и чтобы исправить это, Леон выбрал жесткую диету - из рациона полузащитник вычеркнул свинину, глютен, молочные продукты и орехи. Со временем, проблемы со здоровьем ушли, после чего ему удалось наконец-то начать набирать вес. Мораль истории: если хотите быть большим, как Горетцка - питайтесь правильно.

Отмечал посткарантинный прогресс Леона и сам Флик. Наставник говорил, что Горетцке необходимо часто прессинговать соперника, отбирая мяч, параллельно с этим много времени уделяя и атакующим действиям, что требует большого объема физической работы. Если до перехода в "Баварию" Леона считали скорее десяткой, то под покровительством Флика он превратился в настоящего "бокс-ту-бокса". Лучшего "бокс-ту-бокса" в мире по версии Ральфа Рангника, а также автора этих строк.

Nothing much to see here, just Leon Goretzka flexing with his Champions League trophy ????????

pic.twitter.com/a3lVZljor2 — 433 (@433) August 31, 2020

На хорошем счету Горетцка и у Йоахима Лева, который использует полузащитника во всех ключевых матчах бундестим. В 2020-м году Леон сыграл четырежды, пропустив две игры Лиги Наций (как и вся "Бавария", получившая отдых после непростого сезона) и один товарняк с Чехией. За 330 сыгранных минуты Горетцка забил один гол, а также два раза ассистировал партнерам. Символично, что все три результативных действия были сделаны в играх против Украины. Футболисты Андрея Шевченко смогли вблизи рассмотреть, почему Леон смог попасть в нашу символическую сборную.

Работоспособность, интеллект и атлетизм Горетцки позволили "Баварии" не заметить уход главного полузащитника команды. Помните, был такой Тьяго Алькантара, без которого команде Флика пророчили спад? Оказывается, Горетцка сейчас справляется не хуже. Да, в плане паса Леон проигрывает испанцу, но он компенсирует это другими своими качествами. У него отличная скорость, которая позволяет протаскивать мяч с центра поля ближе к штрафной соперника, а физическая мощь мешает защитникам остановить его. Также, Горетцка часто подключается к атакам своей команды, как дополнительный игрок, и в то время, пока защита соперника занята Левандовским, Сане, Мюллером, Гнабри и прочими, Леон прибегает в штрафную, остается неприкрытым и наносит выстрел с выгодной позиции. Хорошим ударом природа его также не обделила.

Нельзя не упомянуть отдельно и его взаимодействие с другими обитателем центра поля Киммихом. Ранее Йозуа был известен как правый фулбек, но сейчас большую часть времени проводит в центре рядом с Леоном. Их тандем - один из лучших в Европе, так как они вдвоем прекрасно дополняют друг друга. Киммих любит задерживаться во время наступательных действий "Баварии", и в это же время на Горетцку ложится роль "чистильщика", или последнего опорника, который должен блокировать возможные выпады соперника. Также, Леон и Йозуа часто вступают в коллективный прессинг, тем самым организовывая быстрый переход мяча для своей команды. У них прекрасное взаимопонимание, что позволяет им правильно взаимодействовать и быстро понимать друг друга.

В наши дни, чтобы считаться хорошим футболистом, иногда мало просто показывать качественную игру. Важно еще совершать правильные поступки, которые позже будут находить одобрение в прессе. Подобным путем идет Леон Горетцка, который в Германии уже имеет статус настоящей звезды, поднимая важные, по его мнению, вопросы. Леон стал организатором движение "WeKickCorona", благодаря которому ему вместе с Киммихом удалось собрать более пяти миллионов евро на помощь больным коронавирусом. Все это не прошло бесследно и на ежегодной церемонии "GQ Men of the year-Awards" Горетцка был удостоен звания спортсмен года. Его речь после вручения награды также была хорошо встречена в Германии.

"Отдать что-то в это сложное время я считаю большой привилегией и ответственностью. В течение всех этих дней ношением масок мы демонстрировали ответственность, защищая не только себя, но и других. Наша ответственность не заканчивается снятием маски. Мы должны брать на себя ответственность в таких вопросах как расизм, сексизм, интеграция - как граждане Германии и как немцы по всему миру. Мы можем взять будущее в свои руки не только на поле, но и на улице и в сети", - приводит слова Леона официальный сайт "Баварии".

Давайте суммировать. 2020-й год принято называть тяжелым, но во время любого кризиса есть люди, которые находят возможности. Одним из таких стал Леон Горетцка, который благодаря своему упорству и старанию смог выбраться из ямы, стать важной частью лучшего клуба мира и одним из сильнейших футболистов своего амплуа. В феврале полузащитнику исполнится 26 лет и есть такое ощущение, что сбавлять обороты он не собирается. Что же, это можно назвать хорошей новостью для всех поклонников "Баварии" и немецкого футбола.

Запасной: Бруну Фернандеш

Не упомянуть португальца было бы, как минимум, не красиво. В последнее время в моду вошла критика в адрес Оле Гуннара Сульшера, которого просто-напросто считают не тренером уровня "МЮ". Не будем начинать полемику, в которой можно увязнуть до боя курантов, а просто назовем факт, который ни один хейтер норвежца не сможет парировать - Сульшеру удалось идеально встроить в команду Бруну Фернандеша.

Просто посмотрите на статистику португальца - 42 матча, 25 голов и 15 ассистов. И это за первый год в английском клубе, который у многих часто уходит на адаптацию и привыкания к новым условиям. Впечатляет, согласитесь. На своих плечах Бруну торжественно дотащил "Юнайтед" до третьего места в АПЛ и в этом сезоне будет стараться улучшить результат. Вот только говорят, что один в поле не воин.