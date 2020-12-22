Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный защитник

С неделю назад главный тренер "Реала" отсыпАл очередную порцию комплиментов нападающему Кариму Бензема. Ничего нового, но для контекста лучших игроков 2020-го года – актуально. "Лучший ли Бензема французский нападающий в истории? Для меня – да... Для меня он лучший. Сейчас он более совершенный игрок, чем был раньше. Он думает не только о голах, но и о помощи своим партнерам, создании моментов для них. Однако, Карим и забивает, когда команда просит этого. Даже при неидеальной игре Бензема легко способен оформить дубль".

Достаточно включить и посмотреть хотя бы один матч "Реала", чтобы убедиться – Зидан не врет. Любой матч. Там, где Карим забивал, вы априори найдете подтверждение. Там, где не забивал, но команда победила – снова увидите Бензема в роли локомотива (например, июньский поединок с "Эйбаром", с которого началась чемпионская серия мадридцев). И даже там, где команда проваливалась с треском (например, в ноябрьском поединке против "Алавеса"), вы увидите, как Бензема тянул команду за собой и боролся с безнадежностью.

Однако он не получил бы Золотого мяча, даже если бы тот вручался по итогам 2020-го года. Никто из футболистов не проявил себя в этом году лучше, чем Роберт Левандовски. Хотя всем остальным, кто расположился за спиной поляка, Бензема мог бы бросить вызов: и второму по версии ФИФА Криштиану Роналду, и третьему Лионелю Месси.

Более широкой популяризации Бензема помешали, видимо, не слишком уверенные командные выступления "Реала". Мадридцы так и не сумели в последней Лиге чемпионов продвинуться дальше 1/8-й, в первой половине текущего евротурнира едва избежали самого громкого в своей истории провала (угроза не выхода из группы была вполне реальной), не лидируют в текущей Ла Лиге. В 2020-м в списке достижений только два пункта: выигранный Суперкубок (третий по значимости турнир в Испании), а также чемпионство. Последнее – это главный козырь. Однако "Реал" выиграл чемпионат далеко не с позиции силы. Эту победу можно характеризовать как следствие умения наилучше противостоять кризису (как внутрикомандному, так и в испанском футболе в целом).

При чем тут Бензема, ведь определяем одного из двух лучших центральных защитников мира? Для противовеса. Если Карима, несмотря на все его заслуги, можно сбрасывать со счетов в плоскости "лучших / сильнейших / самых ярких", то Серхио Рамоса – нет. Вероятно, даже если бы "Реал" приковылял к финишу Ла Лиги после "Барсы" или "Атлетико", Рамос все равно был бы среди лучших. И это закономерно.

Но ведь не сказать, что "Реал" в течение года был безупречным в защите. С Варана сделали посмешище футболисты "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, Милитао и Начо (вместе с Вараном) в тупик загоняли Дентиньо и, прости Господи, Виктор Коваленко. А Марсело как "сладкую булочку" в контексте планов на половине поля "Реала" воспринимают даже аутсайдеры Ла Лиги. Ошибался также и Серхио Рамос. Однако это тот показательный случай, когда можно (и нужно) сказать, что не ошибаются только те, кто ничего не делает.

"Нас определяют не ошибки, а то, как мы приближаемся к следующим целям"...

Так прокомментировал капитан "Реала" и сборной Испании результат матча "Фурии Рохи" против Швейцарии (Лига наций), в котором Рамос не реализовал два пенальти. Не реализовал не из-за случайности, не из-за феноменальной игры голкипера или приспущенного мяч – из-за собственной глупости. Оба удара Рамоса были бездарными, попытка паненки – это вообще курам на смех. Но ни у кого даже не повернулся язык в попытке подвергнуть Рамоса критике или подвергнуть сомнению его значение для сборной Испании.

"Если в дальнейшем мы заработаем три, четыре пенальти, - да сколько угодно, - он выполнит каждый из них"...

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании

В этом весь Серхио Рамос. Его игра в обороне не идеальна? Он забивал в шести поединках одиннадцатиматчевой финальной чемпионской серии "Реала" в конце прошлого чемпионата (десять побед и одна ничья). Его команда едва вышла из группы Лиги чемпионов? Он забил "Интеру" и установил рекорд турнира среди защитников по количеству результативных ударов головой (восемь), опередив легендарного Джона Терри (семь). Его "Реал" выиграл Ла Лигу всего-навсего один раз за последние три сезона? Он стал самым результативным защитником в истории турнира (74), оставив за спиной не только Роберто Карлоса, Пирри и Фернандо Йерро, но и Рональда Кумана (67).

Еще немного фактов:

сезон 2019/20 стал для Серхио Рамоса самым результативным за карьеру – тринадцать голов во всех турнирах;

в 2020-м году Серхио Рамос пересек отметку в сто голов за "Реал" – кроме него лишь 22-е игроков в истории клуба могут похвастаться подобным;

он забивает в семнадцати розыгрышах Примеры подряд – такое покорилось пока только трем игрокам в истории; до повторения абсолютного рекорда – еще два сезона.

Его ненавидят соперники, но не потому, что Серхио Рамос плохой футболист. Его ненавидят, потому что он как никто другой умеет вытягивать свою команду с трясины и вести "Реал" к победам. Нет, как пример вспоминать будем не покрывшийся пылью давнишний матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, а свежий Эль-Класико, в котором именно Рамос заработал, а затем реализовал пенальти. Да и вообще Серхио стал символом той победы "Реала" над злейшим врагом – победы, одержанной не благодаря классу или мастерству игроков, а благодаря бОльшему желанию и лучшей физической готовности.

Именно Серхио Рамос организовал и курировал неформальную коллективную встречу "Реала" после поражения от "Шахтера", на которой было переосмыслено игру команды и решено костьми ложиться за Зинедина Зидана. После этой встречи "Реал" одержал вот уже пятую подряд победу только с двумя пропущенными мячами.

"Реал" пока не переподписал с Рамосом контракт, который заканчивается летом 2021-го года. Но это лишь вопрос времени, как утверждают некоторые источники. С другой стороны, даже если не удастся договориться – на задворках Серхио не останется. Сочные предложения имеют для него ПСЖ и "Ювентус". И где бы ни продолжил свою карьеру Серхио Рамос – он будет побеждать. Потому что победы у него в крови.

Альтернатива: Тьягу Силва.

Лига чемпионов была проклятым турниром для наполненного катарскими деньгами ПСЖ. С парижан смеялись, но коронавирусный сезон 2019/20 оказался прорывным. ПСЖ дошел до финала, где лишь минимально уступил "Баварии" 0:1. В одиннадцати матчах евротурнира парижане пропустили всего пять мячей, параллельно доминируя при этом на внутренней арене. В свете софитов купались Неймар, Мбаппе и Ди Мария, а трудились такие игроки как Маркиньос и Тьягу Силва. 36-летний защитник провел отличный сезон и недаром остался на элит-уровне. Просто изменил декорации: вместо ПСЖ теперь "Челси".