Чигринский и Шахов без тренера. АЕК уволил Массимо Карреру
Всему виной не лучшие результаты
Греческий "АЕК" объявил об увольнении Массимо Карреры. Официальное сообщение появилось в сайте команды.
Причиной такого решения - плохие результаты команды. Сейчас "АЕК" занимает в местном чемпионате четвертую строчку, а в группе ЛЕ занял последнее место, уступив "Браге", "Лестеру" и "Заре".
Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μάσιμο Καρέρα #aekvolos #aekfc #aekfcseason2020_21 #aekfamily #slgr #slgrinterwetten #massimocarrerahttps://t.co/fNhOh6sP8q— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 22, 2020
Отметим, что в "АЕКе" играют два украинских футболиста - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.
Читайте такжеШахов заработал удаление в матче чемпионата Греции
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- 16-летним вратарем команды УПЛ интересуется Ливерпуль
- Украинец с зарплатой топ-тренера. Президент Ференцвароша: Ребров - очень непростой человек
- Вызывает в Петрово на разговор. Президент обвинил директора Ингульца в срыве поединка с Шахтером
- Официально: Юрий Вернидуб возглавил тираспольский Шериф
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...