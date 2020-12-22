  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Чигринский и Шахов без тренера. АЕК уволил Массимо Карреру

Общие новости
(1 голосов)

Всему виной не лучшие результаты

Чигринский и Шахов без тренера. АЕК уволил Массимо Карреру
UA-Футбол
Новина українською

Греческий "АЕК" объявил об увольнении Массимо Карреры. Официальное сообщение появилось в сайте команды.

Причиной такого решения - плохие результаты команды. Сейчас "АЕК" занимает в местном чемпионате четвертую строчку, а в группе ЛЕ занял последнее место, уступив "Браге", "Лестеру" и "Заре".

Отметим, что в "АЕКе" играют два украинских футболиста - Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.

Читайте такжеШахов заработал удаление в матче чемпионата Греции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АЕК (Афины) Массимо Каррера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...