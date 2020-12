Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Левый защитник

Каково это – в 20 лет наблюдать в своем трофейном шкафу медали чемпиона Бундеслиги, обладателя Кубка, Суперкубка Германии, победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА? Ответом на данный вопрос с вами может поделиться Альфонсо Дэвис, первый в истории канадец, который выиграл главный клубный европейский турнир. В свои юные годы 19-й номер "Баварии" уже даже успел продлить трудовой договор с клубом до 2025-го – мюнхенские боссы приняли правильное решение.

Учитывая, что наш герой совсем недавно появился на всевозможных футбольных радарах, не будет лишним напомнить о его становлении. Альфонсо родился в лагере беженцев Будубурам в Гане, куда его родители бежали из Либерии с целью спастись от гражданской войны. В 2005-м семья Дэвисов переехала в город Уинсор, который расположен на самом юге Канады. Свой путь парень начинал во вторых командах "Эдмонтон Интернейшенлс" и "Эдмонтон Страйкерс", после чего перебрался в молодежку "Ванкувер Уайткэпс".

Самым юным футболистом в истории Объединенной лиги (15 лет и 3 месяца) он стал в фарм-клубе "сине-белых", во время обкатки в "Уайткэпс-2". Естественно, там же Альфонсо выбил и достижения "самый молодой дебютант" (15 лет и 5 месяцев) и "самый молодой автор гола" (15 лет и 6 месяцев) в истории Чемпионшипа USL. Талант Дэвиса трудно было не заметить, канадский исполнитель быстро пошел на повышение в основу команды из Ванкувера, где, вполне ожидаемо, устроил феерию и на взрослом уровне: 31 матч, 8 голов и 9 результативных передач в сезоне MLS-2018.

1 января 2019 года американский этап карьеры Дэвиса завершился: за дарованием пришли "Байер" и мюнхенская "Бавария", в тот период также ходили слухи и об интересе других европейских топ-клубов. "Фармацевты" охотились за крайком целый год (в последнее время леверкузенцы активно инвестируют в поиск игроков с Нового Света), но Румменигге и компания банально предложили более выгодные условия как боссам "Ванкувер Уайткэпс" (10 миллионов евро за трансфер), так и самому футболисту.

Безусловно, в Мюнхен Альфонсо брали на перспективу – в кампании-2018/19 он довольствовался лишь выходами на замену и выступал за молодежную команду гранда. Все перевернулось в прошлом сезоне (43 матча на клубном уровне, 3 гола и 9 ассистов). Помогли Дэвису закрепиться в основе в столь раннем возрасте плохая форма Люки Эрнандеса, доверие Ханси Флика и сильные данные, которые мы сейчас и обсудим. Во-первых, Альфонсо способен помочь коллективу не только на левом фланге обороны, но и на краях атаки, универсальность сегодня очень востребована. Во-вторых, он обладает отточенной техникой, высокой физической подготовкой и ярким дриблингом, благодаря которым может запросто обыграть нескольких оппонентов не только на широком пространстве, но и накоротке.

Третье и самое главное – Дэвис крайне быстрый футболист. В матче с "Вердером" игрок разогнался до 36,51 км/ч и установил рекорд Бундеслиги (побил достижение Ашрафа Хакими – 36,2). Интересно, что перед этим он ускорялся до 35,3 км/ч, чтобы на рывке отобрать мяч у Эрлинга Холанда. Томас Мюллер успел отметить:

"Альфонсо – игрок с большим сердцем и чрезвычайной силой. Иногда он занимает не лучшую позицию на поле, но постоянно догоняет соперника, который думает: "О, у меня есть время". А затем несколько "вжух, вжух" и баварский дорожный бегун (птица из м/ф "Looney Tunes" – прим. редакции UA-Футбол) просто забирает у него снаряд".

Раумдойтер "Баварии" подчеркнул главный минус своего партнера. А как вы думали? В 20 лет и без недостатков? Дэвис частенько заигрывается впереди и теряет своих оппонентов, причем нередко таких же быстроногих, как он сам. Если компенсировать проигрыш позиции не удается, то подстраховкой выступает Давид Алаба. На сегодняшний день так и выходит, что огрехи канадца очень качественно скрывает высокая линия обороны "красной машины" и сама система команды Флика в целом.

POPOPO cette passe décisive d'Alphonso Davies face au Barça ⚡????



Le Canadien est-il dans ta #TeamOfTheYear ???????? https://t.co/YqQao2EIfD pic.twitter.com/6YWzd58MtJ — L'UEFA ???????? (@UEFAcom_fr) December 22, 2020

В июне 2017-го Дэвис оформил гражданство Канады и дебютировал за национальную команду своей страны в спарринге с Кюрасао. Нужно ли говорить, что Альфонсо стал самым юным игроком в истории "кленовых листьев"? К нему быстро пришли выступления, голы, рекорды и звание лучшего бомбардира в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. На данный момент он успел отыграть за канадцев 20 матчей, забить 5 мячей и отдать 4 голевые передачи. Без сомнения, Дэвис является одним из лидеров своей сборной и по мере прогресса имеет шансы стать для нее кем-то вроде Месси для Аргентины.

How bout Phonzy today btw? The gift that keeps on giving.



????⚪ #B04FCB (79’) 1-1 @AlphonsoDavies pic.twitter.com/FaZPue5TGx — ???????? FC Bayern US ???????? (@FCBayernUS) December 19, 2020

В дополнение к арсеналу игровых достоинств Дэвис обладает прекрасным чувством юмора и вносит важный вклад в микроклимат "Баварии". Он стал звездой TikTok с 3 миллионами подписчиков и вместе с возлюбленной, футболисткой Джордин Уитема (девушка выступает за женские команды Канады и "ПСЖ"), ведет канал на YouTube. Как объясняет сам Альфонсо, все это для того, чтобы болельщики узнавали больше о его личной жизни:

"Футбол для меня на первом месте, но, в конце концов, я хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей, а TikTok предоставляет мне такой шанс. Плюс мои фанаты могут следить за мной не только на поле, но и в повседневной жизни. На карантине подобное занятие помогало не скучать".

Bayern Munich. Brooklyn 99. Backstreet Boys. In that order.@AlphonsoDavies is a man of many talents ???? pic.twitter.com/ydOzLZC9g8 — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 4, 2020

К тому же, молодой Альфонсо уверен в себе и не боится отпускать саркастические уколы даже в адрес Лионеля Месси. После 2:8 на "Камп Ноу" Дэвису не удалось обменяться джерси с капитаном "Барселоны", однако он воспринял "неудачу" спокойно. Интересно, что еще перед матчем с "сине-гранатовыми" Румменигге лично убеждал всех нас, что аргентинец не пройдет Дэвиса на левом фланге "Баварии". Так и вышло, правый край хозяев в тот вечер канадец просто испепелил. На видео чуть выше прямое тому доказательство.

"Я просил у Месси о футболке, но, думаю, Лионель был немного расстроен. Все нормально, надеюсь, в следующий раз все получится".

An upset Lionel Messi refused to give his shirt to Bayern star Alphonso Davies ???? pic.twitter.com/TCBUaz89rV — Goal (@goal) August 20, 2020

Что уже говорить, если баварский шоумен легко может позвонить лидерам своей команды и мгновенно выпалить, что у него сейчас нет времени разговаривать – подобные странные шутки крайне популярны у молодежи сегодня. Похоже, Левандовский сразу догадался, что Дэвис его разыгрывает, а вот Алабе понадобилось больше времени на осознание пранка.

“Huh?!” ????



Davies FaceTimed Lewandowski & Alaba and then told them he couldn’t talk right now ????pic.twitter.com/0VakK8nSlc — Goal (@goal) November 18, 2020

Еще пару интересных фактов о крутости Альфонсо, которые не раскрыть в абзацах выше:

Согласно данным Understat, в мае Дэвис занял второе место в Бундеслиге (среди игроков, которые сыграли минимум 1500 минут) по личному вкладу в xG команды на 90 минут: 0,91 гола. Впечатляющий статистический показатель для защитника.

Альфонсо оформил 11 успешных обводок в недавнем матче ЛЧ против "Локомотива". Это рекорд текущего розыгрыша в турнире. Особенно важно не забывать, что это был его первый поединок после месячного отсутствия из-за травмы.

Как итог, сводка достижений лучшего левого защитника-2020 по версии UA-Футбол. Дэвис – лучший футболист Канады в уходящем году, он самый дорогой игрок мира в возрасте не старше 20 лет по версии CIES, самый дорогой левый защитник по версии Transfermarkt, лучший молодой игрок сезона в Бундеслиге, а также член символической сборной 2020-го по версии FIFA. Многие хорошие исполнители вешают бутсы на гвоздь и без половины признания Дэвиса, но, похоже, Альфонсо только разгоняется.

Альтернатива. Кто Анхелиньо для вас – творение Нагельсманна или упущенная возможность Гвардиолы? В команде Юлиана испанец раскрылся заново, однако Пеп все еще может образумиться и в будущем воспользоваться услугами защитника. Аренда футболиста "Манчестер Сити" в "РБ Лейпциг" затянулась и на текущую кампанию, в рамках которой он уже успел провести 17 матчей во всех турнирах, забить 7 голов и отдать 5 результативных передач! Анхелиньо завоевывает внимание наставника и общественности качественными рывками в полуфланг, а затем в штрафную площадку, постоянной динамикой на своем краю, хирургическими по точности подачами во владения соперника. Его перформанс в 2020-м – это потрясающее открытие одного из главных новаторов тренерского цеха Европы. Вопрос только в том, продолжит ли Гвардиола тактические эксперименты Нагельсманна? Если нет, то Анхелиньо запросто найдет себя, правда, не в Манчестере.