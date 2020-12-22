Два футболиста австрийского Зальцбурга провалили допинг-тест

Два футболиста австрийского "Зальцбурга" сдали положительные допинг-тесты. Об этом передает официальный сайт "быков".

Имена игроков известны - это Мохамед Камара и Секу Койта. Пресс-служба клуба уверяет, что инцидент случился после возвращения футболистов из сборной Мали.

Именно там не учли все риски, когда выдали Камара и Койта лекарство от высотной болезни. Руководство "Зальцбурга" выразило поддержку игрокам.

Bei Mohamed #Camara und Sekou #Koita wurden nach einem Nationalteameinsatz Spuren eines unerlaubten Wirkstoffs festgestellt. Der FC Red Bull Salzburg ergreift Maßnahmen, um eine lückenlose Aufklärung zu erwirken.https://t.co/D4Ea1Wtsr2 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 22, 2020

Отметим, что сейчас "быки" лидируют в местном чемпионате, а также сыграют в 1/16 Лиги Европы.