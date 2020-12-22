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Два футболиста австрийского Зальцбурга провалили допинг-тест

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Теперь их может ждать дисквалификация

Два футболиста австрийского Зальцбурга провалили допинг-тест
UA-Футбол
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Два футболиста австрийского "Зальцбурга" сдали положительные допинг-тесты. Об этом передает официальный сайт "быков".

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Имена игроков известны - это Мохамед Камара и Секу Койта. Пресс-служба клуба уверяет, что инцидент случился после возвращения футболистов из сборной Мали.

Именно там не учли все риски, когда выдали Камара и Койта лекарство от высотной болезни. Руководство "Зальцбурга" выразило поддержку игрокам.

Отметим, что сейчас "быки" лидируют в местном чемпионате, а также сыграют в 1/16 Лиги Европы.

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В статье: Допинг Зальцбург
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