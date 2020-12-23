Побеждают котики и Жиньяк. Лос-Анджелес уступил Тигрес в финале Лиги Чемпионов КОНКАКАФ

Сейчас известны все участники клубного чемпионата мира кроме представителя Южной Америки. Сильнейшую команду в Центральной и Северной Америке определили ночью или даже по киевскому времени уже утром в среду, 23 декабря.

Чуда не случилось и вновь трофей взял представитель Мексики, это 14-й подряд триумф представителя этой страны, часто мексиканцы даже не пускали в финал иностранцев.

Но на этот раз в решающем матче сыграла команда из США, чего не случалось с 2011-го года. Это, очевидно, странно, ведь уровень футбола в этой стране сейчас очень солидный. "Лос-Анджелес", не Гэлэкси, клуб совсем юный, его создали осенью 2014 года. Поэтому финал лиги Чемпионов КОНКАКАФ стал для него выдающимся шагом становления. Во главе команды - Боб Брэдли, американская тренерская легенда соккера, а среди его помощников - Кенни Арена, сын другой тренерской легенды США Брюса Арены.

Чтобы добраться до финала "Лос-Анджелес" прошел максимально трудный путь. Из-за коронавируса формат тамошней Лиги Чемпионов изменили - оставили только 16 клубов из наиболее развитых в футбольном смысле стран. Команда Брэдли последовательно одолела "Леон", "Круз Асуль" и "Америку", таким достижением стоит гордиться.

Главным символом клуба является Карлитос Вела, тот самый, который долгое время был фронтменом "Реал Сосьедад". Гениальный футболист, который не любит играть в футбол и фанатеет от бейсбола и гольфа.

И на этот раз Карлос был протагонистом игры. Гол в финале "Лос-Анджелеса" стал следствием комбинации, которую он начал, дальше прекрасно сыграл Марк Кей, а форвард уругваец Диего Росси завершил атаку качественным ударом. Это случилось на 61-й минуте матча.

Казалось бы, это все, ведь соперник "Тигрес" можно считать мастером проигрывать финалы. 2016, 2017 и 2019 клуб выходил в финал Лиги Чемпионов КОНКАКАФ и каждый раз проигрывал. И все это с одним тренером. Рикардо Ферретти по происхождению бразилец, но еще в 23 года он игроком приехал в Мексику, которая стала его второй родиной. С тех пор он в тамошнем футболе. Лигу Чемпионов он выигрывал еще как футболист вместе с "Пумас", как тренер с "Толукой", а вот с "Тигрес", которым он руководит третий раз и уже более десяти с половиной лет подряд (фантастический показатель сам по себе, тем более для местного футбола) как-то не получалось. Этот финал был очередным шансом, тем более шансом, возможно, последним, ведь дяде - 66 лет и кто знает, как бы чисто с психологической точки зрения повлиял бы на него очередной проигрыш в главном финале.

И мексиканцы, они же "фелинос", то есть кошачьи, сохранили традицию побед представителей именно этой страны. Сначала центральный защитник Уго Айяла идеально пробил головой после паса Нико Лопеса, а затем Жиньяк с правой вколотил мяч в сетку после ассиста Луиса Родригеса.

Жиньяк - просто идеальная иллюстрация на тему "Неочевидные решения, которые помогают изменить жизнь к лучшему". Игрок сборной Франции на тот момент переходил из "Марселя" в "Тигрес" свободным агентом летом 2015 года. Это выглядело тотальной бредом, но именно в Мексике этот нападающий раскрылся на новом уровне, 20+ голов он выдает каждый сезон и в свои 35 является культовой фигурой для местной лиги. Победный гол в финале еще и принес Жиньяку звание лучшего бомбардира турнира, он опередил Велу.

Итак, котики превыше всего! Даже если они тигры.

Лига Чемпионов КОНКАКАФ. Финал

Орландо (Флорида, США), "Експлориа Стэдиум"

Главный арбитр: Марио Эскобар (Гватемала)

"Тигрес" (Мексика) - "Лос-Анджелес" (США) 2:1

Голы: Айяла (72), Жиньяк (84) - Росси (61)