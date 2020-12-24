Под брендом Марадоны. Турок спрятал килограммы кокаина в портретах легенды
Не суждено
Полиция Турции задержала 72-летнего гражданина Германии, который прибыл в аэропорт Стамбула из Колумбии.
Турецкие правоохранители рассказали, что немец показывал себя фанатом Диего Армандо Марадоны.
Но во время сканирования багажа им показалась странной плотность маленьких портретов легендарного футболиста, а после проверки багажа собаками позади изображений Марадоны был обнаружен кокаин.
В общем немец перевозил 2,6 кг наркотиков стоимостью 262 000 долларов. Сейчас "фанат Марадоны" арестован.
Напомним, что Диего Армандо Марадона долгое время страдал от наркотической зависимости, скончался 25 ноября из-за остановки сердца.
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