Под брендом Марадоны. Турок спрятал килограммы кокаина в портретах легенды

Полиция Турции задержала 72-летнего гражданина Германии, который прибыл в аэропорт Стамбула из Колумбии.

Турецкие правоохранители рассказали, что немец показывал себя фанатом Диего Армандо Марадоны.

Но во время сканирования багажа им показалась странной плотность маленьких портретов легендарного футболиста, а после проверки багажа собаками позади изображений Марадоны был обнаружен кокаин.

В общем немец перевозил 2,6 кг наркотиков стоимостью 262 000 долларов. Сейчас "фанат Марадоны" арестован.

Напомним, что Диего Армандо Марадона долгое время страдал от наркотической зависимости, скончался 25 ноября из-за остановки сердца.