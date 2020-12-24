Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Существует в футболе такая невероятно сложная и во многом неблагодарная для игрока позиция на поле как опорный полузащитник. Часто опорники остаются в тени, их работу не всегда видят болельщики (особенно во время телевизионных трансляций), многие даже недооценивают этих игроков. К сожалению!

Однако без центральных хавбеков - так называемый "хребет команды" - игра миллионов невозможна. И бывают исключения, когда все признают заслуги таких игрок. Пример - Джордан Хендерсон. Капитан "Ливерпуля", хранитель традиций команды, ее "характер" и главная движущая сила.

Карьера Хендерсона неоднозначна, как и его позиция на поле: далеко не сразу он завоевал место в основе мерсисайдцев, после перехода из "Сандерленда", мог вскоре уйти в другую команду, но не сдался, старался и добился своего. Похожим образом Хендо в последние годы защищает честь "Ливерпуля": исполняет функции разрушителя атак соперников, но никто и никогда не обвинит его в отсутствии креативности. Пасы и подключения к атакам главные козыри лидера "красных".

Хендерсон выполняет огромный объем работы. Вот он защищается у своих ворот, а через минуту уже борется за мяч в штрафной площади соперника. Еще минута, и Джордан срывает контратаку соперника. Конечно, теперь сказывается и опыт. Умение выиграть позицию, оказаться в нужном месте в нужное время, а также завести партнеров и найти важные слова в сложный период встречи – за это 30-летнего Хендерсона и ценит Юрген Клопп. Такой себе помощник главного тренера на поле. Под руководством немецкого специалиста Джордан переживает один из лучших периодов своей карьеры.

Именно с Клоппом Хендерсон завоевал все основные свои трофеи: победы в АПЛ, Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Впрочем, и в сборной Англии Джордан один из системообразующих игроков, Гарет Саутгейт с удовольствием пользуется лидерскими качествами опытного хавбека и универсального бойца.

Да, со своей национальной сборной Хендерсон пока ничего не добился – бронза Лиги Наций вряд ли может считаться серьезным успехом для этой команды. Но есть же "Ливерпуль"! Несмотря на всю сложность и непредсказуемость 2020-го года, этот период Хендерсон запомнит на всю жизнь. Как и болельщики "Ливерпуля". В кризисное время только люди с железной волей и настоящим характером могут проявить себя. Ни травмы, ни пандемия коронавируса, как и любые другие препятствия не смогли сдержать игрока. Казалось, что любые неудобства (в данном случае невозможно назвать их проблемами) делают Хендерсона только сильнее.

В долгожданном, во многих отношениях уникальном чемпионском сезоне "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сыграл одну из самых значимых ролей. Такой себе баланс в центре поля, связующая нить между атакой и обороной. При забивной атакующей линии и достаточно надежной обороной только игрок уровня Хендерсона мог справиться с задачей сплотить команду. А именно сделать из набора великолепных футболистов (на разных позициях) коллектив на поле. По завершении чемпионского сезона мерсисайдцы провели голосование, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты "красных", и неудивительно, что капитан был признан главным героем "Ливерпуля". Джордан опередил Садио Мане, а также Трента Александер-Арнольда. А также получил премии ВВС, Daily Mail и многие другие.

Из важных достоинств Хендерсона обязательно надо выделить минимум желтых карточек опорника – всего три "горчичника" в этом году, что для его позиции почти нереальное достижение.

Возвращаясь к матчам, которые сделали сезон "Ливерпуля" историческим, необходимо отметить несколько ключевых с участием Хендерсона. Например, в противостоянии АПЛ с "Вулверхэмптоном" на его поле. Гол плюс голевая передача у нашего героя. Это в январе этого года состоялась игра, в переломный момент, когда "Ливерпуль" не просто укрепился на первом месте, но и сохранял гандикап перед "Ман Сити" в двадцать очков. Затем 1 февраля был матч с "Саутгемптоном", снова победа и один из голов забил Хендо. Примерно в этот период и стало понятно, что "Ливерпуль" уже никому не отдаст первое место в турнирной таблице АПЛ.

Отдельно отметим гол Хендерсона уже в новом сезоне, в недавнем матче с "Кристал Пэлас" (19 декабря) и участие его в разгроме лондонцев – 7:0. Было впечатление, что осенью мерсисайдцы начали чемпионат очень тяжело, с пробуксовками, но постепенно все же вышли на свой уровень. И уникальный для английской Премьер-лиги разгром подтверждение, что капитан влияет на команду и участвует в ее переломных матчах. После игры с "орлами" перспективы "Ливерпуля" выглядят вполне оптимистичными относительно подтверждения своего титула.

Напоследок приведем в пример один самых ярких матчей "Ливерпуля" в 2020-м году. В начале ноября мерсисайдцы в Лиге Чемпионов разгромили "Аталанту" на ее поле 5:0. Пресс-служба "красных" сделала нарезку эпизодов, на которых видно, как 30-летний Хендерсон руководит командой и как вокруг него строится игра, а сам капитан подсказывает партнерам, мотивирует их, раздает комплименты и советы.

Альтернатива: Маркиньос

Главный тренер "ПСЖ" (хотя теперь уже и бывший) называл Маркиньоса игроком уровня "Золотого мяча". И сложно спорить с Томасом Тухелем в этом определении, бразилец сделал, делает и будет делать невероятно много для парижан, при этом, опять же, на фоне таких игроков как Мбаппе или Неймар его труды не всегда заметны. Тем не менее, Маркиньос часто выделяется на поле своей неуступчивостью и цепкостью, особенно в матчах, когда соперники навязывают "Пари Сент-Жермен" вязкую и силовую игру. Тут не много конкурентов у 26-летнего Маркоса Аоаса Корреа, всем нам больше известного как Маркиньос.