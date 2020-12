Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Существует в футболе такая невероятно сложная и во многом неблагодарная для игрока позиция на поле как опорный полузащитник. Часто опорники остаются в тени, их работу не всегда видят болельщики (особенно во время телевизионных трансляций), многие даже недооценивают этих игроков. К сожалению!

Однако без центральных хавбеков - так называемый "хребет команды" - игра миллионов невозможна. И бывают исключения, когда все признают заслуги таких игрок. Пример - Джордан Хендерсон. Капитан "Ливерпуля", хранитель традиций команды, ее "характер" и главная движущая сила.

Карьера Хендерсона неоднозначна, как и его позиция на поле: далеко не сразу он завоевал место в основе мерсисайдцев, после перехода из "Сандерленда", мог вскоре уйти в другую команду, но не сдался, старался и добился своего. Похожим образом Хендо в последние годы защищает честь "Ливерпуля": исполняет функции разрушителя атак соперников, но никто и никогда не обвинит его в отсутствии креативности. Пасы и подключения к атакам главные козыри лидера "красных".

Хендерсон выполняет огромный объем работы. Вот он защищается у своих ворот, а через минуту уже борется за мяч в штрафной площади соперника. Еще минута, и Джордан срывает контратаку соперника. Конечно, теперь сказывается и опыт. Умение выиграть позицию, оказаться в нужном месте в нужное время, а также завести партнеров и найти важные слова в сложный период встречи – за это 30-летнего Хендерсона и ценит Юрген Клопп. Такой себе помощник главного тренера на поле. Под руководством немецкого специалиста Джордан переживает один из лучших периодов своей карьеры.

Именно с Клоппом Хендерсон завоевал все основные свои трофеи: победы в АПЛ, Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Впрочем, и в сборной Англии Джордан один из системообразующих игроков, Гарет Саутгейт с удовольствием пользуется лидерскими качествами опытного хавбека и универсального бойца.

Да, со своей национальной сборной Хендерсон пока ничего не добился – бронза Лиги Наций вряд ли может считаться серьезным успехом для этой команды. Но есть же "Ливерпуль"! Несмотря на всю сложность и непредсказуемость 2020-го года, этот период Хендерсон запомнит на всю жизнь. Как и болельщики "Ливерпуля". В кризисное время только люди с железной волей и настоящим характером могут проявить себя. Ни травмы, ни пандемия коронавируса, как и любые другие препятствия не смогли сдержать игрока. Казалось, что любые неудобства (в данном случае невозможно назвать их проблемами) делают Хендерсона только сильнее.

В долгожданном, во многих отношениях уникальном чемпионском сезоне "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сыграл одну из самых значимых ролей. Такой себе баланс в центре поля, связующая нить между атакой и обороной. При забивной атакующей линии и достаточно надежной обороной только игрок уровня Хендерсона мог справиться с задачей сплотить команду. А именно сделать из набора великолепных футболистов (на разных позициях) коллектив на поле. По завершении чемпионского сезона мерсисайдцы провели голосование, в котором приняли участие болельщики и бывшие футболисты "красных", и неудивительно, что капитан был признан главным героем "Ливерпуля". Джордан опередил Садио Мане, а также Трента Александер-Арнольда. А также получил премии ВВС, Daily Mail и многие другие.

Из важных достоинств Хендерсона обязательно надо выделить минимум желтых карточек опорника – всего три "горчичника" в этом году, что для его позиции почти нереальное достижение.

Возвращаясь к матчам, которые сделали сезон "Ливерпуля" историческим, необходимо отметить несколько ключевых с участием Хендерсона. Например, в противостоянии АПЛ с "Вулверхэмптоном" на его поле. Гол плюс голевая передача у нашего героя. Это в январе этого года состоялась игра, в переломный момент, когда "Ливерпуль" не просто укрепился на первом месте, но и сохранял гандикап перед "Ман Сити" в двадцать очков. Затем 1 февраля был матч с "Саутгемптоном", снова победа и один из голов забил Хендо. Примерно в этот период и стало понятно, что "Ливерпуль" уже никому не отдаст первое место в турнирной таблице АПЛ.

Отдельно отметим гол Хендерсона уже в новом сезоне, в недавнем матче с "Кристал Пэлас" (19 декабря) и участие его в разгроме лондонцев – 7:0. Было впечатление, что осенью мерсисайдцы начали чемпионат очень тяжело, с пробуксовками, но постепенно все же вышли на свой уровень. И уникальный для английской Премьер-лиги разгром подтверждение, что капитан влияет на команду и участвует в ее переломных матчах. После игры с "орлами" перспективы "Ливерпуля" выглядят вполне оптимистичными относительно подтверждения своего титула.

Напоследок приведем в пример один самых ярких матчей "Ливерпуля" в 2020-м году. В начале ноября мерсисайдцы в Лиге Чемпионов разгромили "Аталанту" на ее поле 5:0. Пресс-служба "красных" сделала нарезку эпизодов, на которых видно, как 30-летний Хендерсон руководит командой и как вокруг него строится игра, а сам капитан подсказывает партнерам, мотивирует их, раздает комплименты и советы.

