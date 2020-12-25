Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник

Когда Тьяго Алькантара в 2013-ом году уходил из "Барселоны" в "Баварию", казалось, что и игрок, и команда катастрофически проиграли. Каталонцы потеряли наиболее явного и логичного наследника Хави и Андреса Иньесты, лидера нового поколения клуба. Игрок же потерял возможность стать этим наследником, даже более того - потерял свой дом. Да еще и в пользу корпоративно-холодного Мюнхена. Пожалуй, опасения оправдались. Уроженец Италии всегда был где-то рядом с вершиной, но на ней самой оказался лишь через семь лет. Что ж, хотя бы он оказался по правильную сторону 8:2...

Упоминать о Тьяго без контекста "Барселоны" невозможно. Ведь из того "нового" поколения он стал единственной настоящей звездой. Единственным, кто нес флаг павшей "Ла Масии". Флаг короткого паса, владения мячом, флаг опасности для соперников именно благодаря своему низкому росту, а не вопреки. "Футбол - это не война. Футболом нужно наслаждаться. Иногда ты смотришь матчи и думаешь": "Обе команды не хотят владеть мячом. Это ужасно". "Я повзрослел, но идея та же. Я наслаждаюсь мячом. Держать мяч, касаться его, пасовать, проходить соперников, забивать. Мяч фундаментально важен".

Следует заметить, что это барселонское наследие, и прежде всего субтильность, долго скорее мешало ему. Его называли "личным игроком Хосепа Гвардиолы", ожидая, что уйдет вслед за тренером. В жесткой Бундеслиге из-за травм он пропускал целые месяцы. Даже в 2020-ом году пропустил 41 процент феноменального похода "Баварии" в лиге. А в "Ливерпуле" из-за коронавируса и травмы колена отыграл лишь два матча. Юрген Клопп даже шутит, что Тьяго станет первым январским приобретением. Также говорили, что, как и вся нынешняя сборная Испании, он не победитель, исчезает в больших матчах.

Впрочем, сын Чемпиона мира-1994 бразильца Мазиньо отвечал всем. "Уйти за Гвардиолой? Полная чушь! В этом нет никакой логики. Почему я должен уходить за ним?! Я продлил контракт с "Баварией", потому что я счастлив. Потому что меня полностью поддержали во время травм. В "Баварии" я нашел семью". Более того, именно после ухода Пепа он выдал свой лучший сезон в карьере - 2016/17. 41 процент пропущенных? Тем не менее, к серии из 19-ти побед и ничьей в лиге (16 и ничья в 2020-ом году) он причастен самым прямым образом. А в Лиге Чемпионов он был мотором машины, раздавившей всех.

В статистике голов и ассистов его не найти. После февраля таковых ни в одном турнире не было. Впрочем, а вы пробовали считать статистику Хави либо Андреа Пирло? Зачем? Их влияние на игру, как и Алькантары, совершенно иное. В 2020-ом году он окончательно стал последним опорником. Тем, кто смещается на одну линию с защитниками и помогает им начинать розыгрыши. Тем, кто получает очень много мячей и раздает их. При этом он не страдает болезнью большинства таких игроков, барселонской болезнью поперечных пасов. А всегда ищет пас вперед. Еще до получения мяча просчитывая варианты.

В схеме "Баварии" с высоко располагающимися крайними защитниками нужен игрок, который умеет находить их, умеет резко, без лишней возни, обострить игру пасом к ним. А также - найти точный пас через скопление смещающихся в центр вингеров, Томаса Мюллера, Роберта Левандовски. Во всем этом Тьяго замечателен. Он действует быстро, продумывает собственные ходы задолго до их исполнения. Он всегда старается располагаться лицом к атаке. Может себе позволить, ведь чувствует спину, будто у него там глаза. Он не ждет открытых каналов, он их открывает, как говорит Михаэль Баллак.

И, если уж хочется поговорить о статистике, то он почти всегда лучший и по длинным передачам, и по дриблингу, и по точности передач и их количеству в целом. В частности, был таким и в легендарном матче против "Барсы", и в финале Лиги Чемпионов против ПСЖ. Как и по пасам в решающей трети поля, по обостряющим. Причем по общему числу часто опережает всех на 20-30, по процентам точных достигает 90-та. А такое соединение сегодня встретить непросто. По сути, мифическое создание Хавиньеста, которое в свое время называли лучшим игроком в истории футбола, воплотилось в Тьяго.

Пожалуй, добавьте сюда еще и Хави Алонсо, его способность и пасовать на любую дистанцию, и обороняться. Критика в адрес Алькантары о неумении и нежелании работать в отборе в далеком прошлом. "Он обладает невероятным качеством владения мячом, но еще он показал, что умеет обороняться", - заявляет его тренер Ханси Флик. И именно в этом главная причина качественного скачка игрока. Он уже не ожидает чистые мячи, а зарабатывает грязные, прессингует соперников, бегает за ними. Вот и набрал 5.7 в среднем за матч по статистике "отборы+перехваты" в плей-офф ЛЧ. Впечатляет.

Он в целом изменил отношение к игре. Точнее, добавил желание победить к желанию наслаждаться. Он заявляет, что хотел бы родиться на десять или 20 лет раньше, чтобы застать футбол менее жестким, менее драматично воспринимающим победы и поражения. Тем не менее, привык и к современному футболу, к давлению современных СМИ и болельщиков, к соцсетям. Хотя человек он не публичный и внимания не любит, думая лишь о футболе. "С годами я все больше и больше желаю побеждать, выигрывать все больше и больше трофеев. Я наслаждаюсь победами и желаю чувствовать это ощущение вновь".

В 2013-ом году тогда новый тренер "Баварии" Гвардиола на пресс-конференции на вопрос о трансферах ответил так: "Либо Тьяго, либо никто". В 2020-ом "Ливерпуль" выдернул его у "Баварии" по яростному настоянию Клоппа, а сама "Бавария"... не заменила никем. Потому что действительно - или Тьяго, или никто. Потому что "абсолютного гения", как его назвал Карл-Хайнц Румменигге, "мечту любого тренера" (Нико Ковач) никем не заменишь.

Запасной - Николо Барелла

Барелле до вершины ещё далеко. Он "всего лишь" в 23-летнем возрасте становится лидером "Интера". "Интера", побившего все свои рекорды последних десяти лет и рекорд по забитым мячам за сезон всех времен. "Интера", угрожающего сбросить "Ювентус" с трона в Серии А, отставшего от него лишь на одно очко в предыдущем сезоне и опережающего на шесть в нынешнем. Финалиста Лиги Европы. Считается, что для "змей" незаменим Ромелу Лукаку. Но дикий бардак при отсутствии Бареллы доказывает нечто иное. А в сборной Италии, восставшей из пепла до полуфинала Лиги Наций, он точно незаменим.

Он похож на Алькантару. Низенький, очень техничный, с мгновенным первым пасом и даже "зидановскими" пятками. Когда "Интер" попал в глубокий кризис, Антонио Конте поставил его на позицию последнего опорника - и оттуда началась семиматчевая серия побед в лиге. А бросается на соперников он ещё яростнее, чем Тьяго. Кроме того, блестяще подключается в штрафную площадку без мяча. Поэтому кажется, что он везде. Он, как и Тьяго, не игрок голов и ассистов, но умеет вытаскивать команду в тяжелейших ситуациях. Хотя и ассистов в 2020-ом году с позиции опорника добыл достаточно - десять.

Он еще будет в главной сборной года.

Фото - DAZN, Bleacherreport, Getty Images