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Умер 37-летний белорусский форвард Максим Цыгалко

Общие новости
(1 голосов)

Причины смерти не называются

Умер 37-летний белорусский форвард Максим Цыгалко
Новина українською

Умер белорусский нападающий Максим Цыгалко, сообщает Tribuna.com Беларусь.

Ему было 37 лет.

Цыгалко – чемпионат Беларуси-2004, обладатель Кубка Беларуси-2002/03. Он провел два матча в составе сборной Беларуси и выступал за минское "Динамо", "Нафтан", "Кайсар", "Бананц" и "Савит".

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В статье: Беларусь
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