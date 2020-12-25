Умер 37-летний белорусский форвард Максим Цыгалко
Причины смерти не называются
Умер белорусский нападающий Максим Цыгалко, сообщает Tribuna.com Беларусь.
Ему было 37 лет.
Цыгалко – чемпионат Беларуси-2004, обладатель Кубка Беларуси-2002/03. Он провел два матча в составе сборной Беларуси и выступал за минское "Динамо", "Нафтан", "Кайсар", "Бананц" и "Савит".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Двое игроков - только из Миная. УПЛ объявила символическую сборную первого круга чемпионата
- Хацкевич вспомнил интимный момент в машине с Кахой Каладзе
- Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца
- Хавбек Пахтакора Яхшибоев: Есть предложения от хороших команд из Украины и России
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...