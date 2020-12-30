Рекордные минуты Ярмоленко, никудышняя Барса и чистка в Александрии. Главные новости от 29 декабря

Да-да, с лета Андрей не появлялся в основном составе "Молотобойцев" в чемпионате, и вот наконец это случилось. Прорыва, однако, не произошло: как и его партнеры, Ярмоленко выглядел апатично, редко (и неудачно) брал инициативу на себя, еще и желтую карточку заработал. Очевидно, чтобы выйти на другой уровень ему нужна регулярная практика, но после таких матчей шансов, что Андрей вытеснит из основы Джаррода Боуэна, маловато. Вчера "Вест Хэм" наиграл лишь на 0:0 против "Саутгемптона".

"Манчестер Юнайтед" вышел на второе место в АПЛ, дожав в самой концовке "Вулверхэмптон". На 93-й минуте, когда казалось, что итоговые нули неизбежны, свое слово сказал Маркус Рашфорд. Своим ударом он сократил отставание "Красных дьяволов" от "Ливерпуля" до двух очков. Чемпионская гонка обещает быть жаркой! А вот плетущийся в нижней части таблицы "Арсенал" впервые с сентября одержал две подряд победы в АПЛ - вчера гол Александра Ляказетта помог "Канонирам" победить "Брайтон" - 1:0. Еще лет пять назад при Арсене Венгере лондонцы таких соперников даже не замечали…

Лео Месси получил отдых от руководства клуба и с трибун наблюдал, как его партнеры позорятся в матче против провинциального "Эйбара". Мартин Брейтуэйт даже в ворота умудрился не попасть с пенальти. Если бы не Усман Дембеле, то дело вообще могло закончиться поражением, а так - 1:1. Теперь для "Барсы" актуальна гонка уже не за золото, а за место в ЛЧ. Та же "Севилья" выглядит в ней намного предпочтительнее: вчера команда Хулена Лопетеги уверенно разделалась с крепким "Вильярреалом" (2:0).

Свершилось то, о чем писали еще пару дней назад. "ПСЖ" официально расторг контракт с тренером Томасом Тухелем, который в прошлом сезоне выиграл все три трофея на внутренней арене и впервые в истории вывел клуб в финал ЛЧ. Еще и 5-6 млн евро компенсации парижане за это заплатят. Невероятно! Ожидается, что еще до Нового года место Тухеля займет аргентинец Маурисио Почеттино, с ним уже ударили по рукам.

Второй заход Диего в "Атлетико" получился намного менее успешным, чем первый - он мало забивал, проиграл конкуренцию Суареса, Льоренте и Феликсу, и смысла оставаться на скамейке в 32 года у него не было. При этом "Матрасники" так прописали договор с Костой, что теперь он не сможет присоединиться к их конкуренту что в Примере, что в ЛЧ без внушительной компенсации. Стало быть, Диего уйдет в клуб из ЛЕ или же вообще укатит за деньгами в Азию или МЛС.

Владимир Шаран всех лично объявил. Это Василий Грицук, Денис Безбородько, Максим Задерака, Алексей Довгий и резервный вратарь Дмитрий Рудык. Самый большой след в истории клуба оставили Грицук и Довгий - у первого 227 матчей (40 голов), у второго - 100 матчей. Серьезные игроки, но настало время перемен.

Идущий на последнем месте в УПЛ "Днепр-1" сразу после выхода из отпуска урежет зарплаты футболистам, пишет Meta-Ratings. Кроме того, будут расторгнуты соглашения с не оправдавшими надежды ветеранами. Якобы таким образом в клубе намерены встряхнуть команду, которая играет явно хуже, чем от нее ожидали. Поможет ли? А вы бы стали работать лучше, если бы вам урезали зарплату?