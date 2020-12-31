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Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда

Общие новости
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Футбольная элита

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда
UA-Футбол
Новина українською

Проходят последние часы 2020-го года. Все итоги уже подведены – осталось только их систематизировать. Вот как выглядит символическая сборная мира 2020-го года по версии редакции UA-Футбол.

Голкипер - Мануэль Нойер | Материал о Нойере >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 1

Правый защитник - Йозуа Киммих | Материал о Киммихе >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 2

Центральный защитник 1 - Давид Алаба | Материал о Алабе >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 3

Центральный защитник 2 - Серхио Рамос | Материал о Рамосе >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 4

Левый защитник - Альфонсо Дэвис | Материал о Дэвисе >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 5

Центральный полузащитник 1 - Джордан Хендерсон | Материал о Хендерсоне >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 6

Центральный полузащитник 2 – Тьяго Алькантара | Материал о Тьяго >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 7

Центральный полузащитник 3 - Леон Горетцка | Материал о Горетцке >>>

Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда - изображение 8

Атакующий полузащитник - Кевин Де Брюйне | Материал о Де Брюйне >>>

Оттянутый нападающий - Томас Мюллер | Материал о Мюллере >>>

Центральный нападающий - Роберт Левандовски | Материал о Левандовски >>>

Нойер - Киммих, Алаба, Рамос, Дэвис - Алькантара, Хендерсон, Горетцка - Де Брюйне - Мюллер - Левандовски

Альтернатива: Алиссон - Александер-Арнольд, Ван Дейк, Тьягу Силва, Анхелиньо - Маркиньос, Барелла, Бруну Фернандеш - Садио Мане - Холанд, Лукаку

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В статье: сборная мира 2020
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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
31.12.2020 в 12:20
Забагато Баварії як на мене.
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