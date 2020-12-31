Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вся команда
Футбольная элита
Проходят последние часы 2020-го года. Все итоги уже подведены – осталось только их систематизировать. Вот как выглядит символическая сборная мира 2020-го года по версии редакции UA-Футбол.
Голкипер - Мануэль Нойер | Материал о Нойере >>>
Правый защитник - Йозуа Киммих | Материал о Киммихе >>>
Центральный защитник 1 - Давид Алаба | Материал о Алабе >>>
Центральный защитник 2 - Серхио Рамос | Материал о Рамосе >>>
Левый защитник - Альфонсо Дэвис | Материал о Дэвисе >>>
Центральный полузащитник 1 - Джордан Хендерсон | Материал о Хендерсоне >>>
Центральный полузащитник 2 – Тьяго Алькантара | Материал о Тьяго >>>
Центральный полузащитник 3 - Леон Горетцка | Материал о Горетцке >>>
Атакующий полузащитник - Кевин Де Брюйне | Материал о Де Брюйне >>>
Оттянутый нападающий - Томас Мюллер | Материал о Мюллере >>>
Центральный нападающий - Роберт Левандовски | Материал о Левандовски >>>
Нойер - Киммих, Алаба, Рамос, Дэвис - Алькантара, Хендерсон, Горетцка - Де Брюйне - Мюллер - Левандовски
Альтернатива: Алиссон - Александер-Арнольд, Ван Дейк, Тьягу Силва, Анхелиньо - Маркиньос, Барелла, Бруну Фернандеш - Садио Мане - Холанд, Лукаку
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