Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию

Экс-футболист "Шахтёра" Алекс Тейшейра близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Согласно данным CGTN Sports Scene, 30-летний бразилец договорился о контракте с "Аль-Хилялем". Соглашение будет рассчитано на два сезона, за которые Алекс заработает 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тейшейра стал чемпионом Китая в составе "Цзянсу Сунина", записав на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач в 19 матчах.

Напомним, Тейшейра выступал за "Шахтёр" с 2010-го по 2016-й год, после чего был продан в Китай за 50 миллионов евро.