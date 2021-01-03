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Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию

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Алекс Тейшейра вскоре сменит клуб

Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию
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Экс-футболист "Шахтёра" Алекс Тейшейра близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Согласно данным CGTN Sports Scene, 30-летний бразилец договорился о контракте с "Аль-Хилялем". Соглашение будет рассчитано на два сезона, за которые Алекс заработает 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тейшейра стал чемпионом Китая в составе "Цзянсу Сунина", записав на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач в 19 матчах.

Напомним, Тейшейра выступал за "Шахтёр" с 2010-го по 2016-й год, после чего был продан в Китай за 50 миллионов евро.

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В статье: Алекс Тейшейра Шахтер (Донецк) Цзянсу Сунин (Нанкин) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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