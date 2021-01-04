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Роналду обошел Пеле по количеству забитых мячей

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Бразильца подвинули

Роналду обошел Пеле по количеству забитых мячей
Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обошел легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов. В рамках вчерашнего поединка Серии А "Ювентус" – "Удинезе" (4:1) португалец забил свои 757-й и 758-й мячи в официальных матчах.

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Пеле в 812 официальных встречах забил 757 голов. Напомним, абсолютный рекорд по количеству "автографов" принадлежит чешскому нападающему Йозефу Бицану (805).

Ранее капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бразильца по голам за один клуб, но в "Сантосе" не признали достижение аргентинца, потребовав также учитывать забитые мячи в неофициальных встречах.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пеле
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