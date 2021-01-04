Роналду обошел Пеле по количеству забитых мячей

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обошел легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов. В рамках вчерашнего поединка Серии А "Ювентус" – "Удинезе" (4:1) португалец забил свои 757-й и 758-й мячи в официальных матчах.

Пеле в 812 официальных встречах забил 757 голов. Напомним, абсолютный рекорд по количеству "автографов" принадлежит чешскому нападающему Йозефу Бицану (805).

Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally ????



7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo

7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY — Goal (@goal) January 3, 2021

Ранее капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бразильца по голам за один клуб, но в "Сантосе" не признали достижение аргентинца, потребовав также учитывать забитые мячи в неофициальных встречах.