Роналду обошел Пеле по количеству забитых мячей
Бразильца подвинули
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду обошел легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов. В рамках вчерашнего поединка Серии А "Ювентус" – "Удинезе" (4:1) португалец забил свои 757-й и 758-й мячи в официальных матчах.
Пеле в 812 официальных встречах забил 757 голов. Напомним, абсолютный рекорд по количеству "автографов" принадлежит чешскому нападающему Йозефу Бицану (805).
Cristiano Ronaldo overtakes Pele's official goal tally ????— Goal (@goal) January 3, 2021
7️⃣5️⃣8️⃣ Ronaldo
7️⃣5️⃣7️⃣ Pele pic.twitter.com/PkflyyuMMY
Ранее капитан "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бразильца по голам за один клуб, но в "Сантосе" не признали достижение аргентинца, потребовав также учитывать забитые мячи в неофициальных встречах.
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