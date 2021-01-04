Рон пример профессионализма, на протяжении стольких лет оставаться на вершине, более того из года в год становится только лучше. играть в трех лучших лигах мира, и везде быть лучшим. забивать более 20 голов в 15ти сезонах подряд и еще много много другого. идеальный спортсмен, кто бы к нему как не относился, а он вызывает уважение. кстати и человек он хороший, что не раз доказывал. а вот гномика хватило всего на несколько лет, походу пока кололи гормон роста.