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В отличие от Роналду: Месси не попал в сборную 2020 года по версии издания L'Equipe

Общие новости
(1 голосов)

Авторитетное мнение французских журналистов

В отличие от Роналду: Месси не попал в сборную 2020 года по версии издания L'Equipe
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Французское издание L'Equipe презентовало символическую сборную мира-2020. Ожидаемо в команде оказалось много представителей мюнхенской "Баварии".

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Футболисты расположились в рамках тактического модуля 4-4-2. Сразу отметим, что в сборную не попал капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

Голкипер: Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль");

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("Пари Сен-Жермен");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария").

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В статье: L'Equipe
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Комментарии (4)
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Astor Astor (Одесса)
04.01.2021 в 15:09
Учитывая наличие в сборной Неймара, могли поставить традиционное для последних лет 4-3-3 и не компостировать мозги.
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Astor Astor (Одесса)
04.01.2021 в 15:10
А, кажется я их понял. Если 4-3-3, то Неймар и Рональду играют на одном фланге, вот они и сделали финт ушами :).
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FCZK-1922 (Кировоград)
04.01.2021 в 14:19
Рон пример профессионализма, на протяжении стольких лет оставаться на вершине, более того из года в год становится только лучше. играть в трех лучших лигах мира, и везде быть лучшим. забивать более 20 голов в 15ти сезонах подряд и еще много много другого. идеальный спортсмен, кто бы к нему как не относился, а он вызывает уважение. кстати и человек он хороший, что не раз доказывал. а вот гномика хватило всего на несколько лет, походу пока кололи гормон роста.
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-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 14:13
ЛеоМессі не заслужив бути у збірній 2020 року з такими результатами на клубному рівні доречі, а які у Мессі досягнення на міжнародній арені...м-мм, мабуть нічого констатація факту РЕАЛіст
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