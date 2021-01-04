В отличие от Роналду: Месси не попал в сборную 2020 года по версии издания L'Equipe
Авторитетное мнение французских журналистов
Французское издание L'Equipe презентовало символическую сборную мира-2020. Ожидаемо в команде оказалось много представителей мюнхенской "Баварии".
Футболисты расположились в рамках тактического модуля 4-4-2. Сразу отметим, что в сборную не попал капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси.
Голкипер: Мануэль Нойер ("Бавария");
Защитники: Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль");
Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Неймар ("Пари Сен-Жермен");
Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовский ("Бавария").
Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021
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