Не смог смириться? Пеле увеличил число голов в своем Instagram после того, как его обогнал Роналду
И куда это его привело? На страницы футбольных сайтов…
В воскресенье, 3 января, португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "Удинезе" в рамках поединка Серии А (4:1). Таким образом, он обошел легендарного Пеле по голам за карьеру, забив свои 757-й и 758-й мячи.
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Бразилец решил жестко закрыть все вопросы болельщиков и добавил себе голы в описании профиля Instagram. Отметим, что по официальной статистике у Пеле 757 голов, но он решил увеличить число "автографов" до 1283 (неофициальные данные).
Напомним, бразилец защищал цвета "Сантоса", "Нью-Йорк Космос" и сборной Бразилии.
January 5, 2021
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Комментарии (3)
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