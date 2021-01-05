Не смог смириться? Пеле увеличил число голов в своем Instagram после того, как его обогнал Роналду

В воскресенье, 3 января, португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "Удинезе" в рамках поединка Серии А (4:1). Таким образом, он обошел легендарного Пеле по голам за карьеру, забив свои 757-й и 758-й мячи.

Бразилец решил жестко закрыть все вопросы болельщиков и добавил себе голы в описании профиля Instagram. Отметим, что по официальной статистике у Пеле 757 голов, но он решил увеличить число "автографов" до 1283 (неофициальные данные).

Напомним, бразилец защищал цвета "Сантоса", "Нью-Йорк Космос" и сборной Бразилии.