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Не смог смириться? Пеле увеличил число голов в своем Instagram после того, как его обогнал Роналду

Общие новости
(2 голосов)

И куда это его привело? На страницы футбольных сайтов…

Не смог смириться? Пеле увеличил число голов в своем Instagram после того, как его обогнал Роналду
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В воскресенье, 3 января, португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в ворота "Удинезе" в рамках поединка Серии А (4:1). Таким образом, он обошел легендарного Пеле по голам за карьеру, забив свои 757-й и 758-й мячи.

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Бразилец решил жестко закрыть все вопросы болельщиков и добавил себе голы в описании профиля Instagram. Отметим, что по официальной статистике у Пеле 757 голов, но он решил увеличить число "автографов" до 1283 (неофициальные данные).

Напомним, бразилец защищал цвета "Сантоса", "Нью-Йорк Космос" и сборной Бразилии.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Пеле
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 13:28
а-аа давайте, хто більше... мов діти
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usovvictor (Kharkov)
05.01.2021 в 13:00
....ох и посмеялся я над великими, Пеле ну как ребенок! Он так и останется таким, но Рональду заслужил, значит по официальной обогнал. Шутники однако, не любят, когда в чем то уступать. Серьезно к этому нельзя относится, но с Пеле я посмеялся - просто ребенок! Интересно как отреагирует Рональду, то то смеху будет...
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0
-2
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.01.2021 в 12:45
Дуже поважаю Пеле, але це не красиво він поступив. На те вони й рекорди, щоб їх бити. Враховувати неофіційні ігри -це не серйозно з його боку. Ніякого підтвердження, тим паче в ті далекі часи. З таким успіхом інші можуть теж рахувати голи собі для статистики в товариських іграх, в дворовому футболі і т.д...
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