Сводка для Динамо и Шахтера: Маккаби Лиэля Абады уступил будущему сопернику горняков по 1/16 Лиги Европы
Матч чемпионата Израиля, который точно заинтересует украинских болельщиков
"Маккаби" (Петах-Тиква) уступил в домашних стенах "Маккаби" из Тель-Авива в рамках 14-го тура чемпионата Израиля, гости одержали минимальную победу со счетом 0:1. Единственное взятие ворот в активе Эдена Карзева.
Интересно, что форвард хозяев Лиэль Абада, который вскоре может присоединиться к киевскому "Динамо", провел на поле все 90+ минут. Ранее сообщалось, что на этом поединке за ним будет следить скаунт украинского клуба. Также отметим, что 18-го и 25-го февраля состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби" из Тель-Авива.
На данный момент "желтые дьяволы" опережают коллектив из Петах-Тиквы на три зачетных пункта (26 против 23), команды ведут борьбу за второе место. "Маккаби" из Хайфы опережает своих конкурентов и лидирует в израильском первенстве с 34 очками.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Мохаммед Кадири
- Экс-динамовец Бетао: Украина - самое богатое историей государство среди всех, где я выступал
- Яремчук готовится перебраться в новый клуб и поражение Ливерпуля. Главные новости от 4 января
- Пятеро игроков Ман Сити не сыграют с Челси из-за коронавируса
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Новости по теме
- 17:18 Украинские Скаут Динамо еще раз просмотрит Абаду в сегодняшнем матче чемпионата Израиля
- 21:21 Украинские Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились
- 07:19 Украинские Сделка по переходу Абады в Динамо застряла из-за пунктов о дисциплине