Сводка для Динамо и Шахтера: Маккаби Лиэля Абады уступил будущему сопернику горняков по 1/16 Лиги Европы

"Маккаби" (Петах-Тиква) уступил в домашних стенах "Маккаби" из Тель-Авива в рамках 14-го тура чемпионата Израиля, гости одержали минимальную победу со счетом 0:1. Единственное взятие ворот в активе Эдена Карзева.

Интересно, что форвард хозяев Лиэль Абада, который вскоре может присоединиться к киевскому "Динамо", провел на поле все 90+ минут. Ранее сообщалось, что на этом поединке за ним будет следить скаунт украинского клуба. Также отметим, что 18-го и 25-го февраля состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Маккаби" из Тель-Авива.

На данный момент "желтые дьяволы" опережают коллектив из Петах-Тиквы на три зачетных пункта (26 против 23), команды ведут борьбу за второе место. "Маккаби" из Хайфы опережает своих конкурентов и лидирует в израильском первенстве с 34 очками.