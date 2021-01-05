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17 миллионов в год. Диего Коста получил предложение из Саудовской Аравии

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17 миллионов в год. Диего Коста получил предложение из Саудовской Аравии
UA-Футбол
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Диего Коста не так давно разорвал контракт с мадридским "Атлетико", получив статус свободного агента. Уже сейчас он ведет переговоры с новыми клубами.

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По данным Record, шикарные условия предлагает испанцу "Аль-Хиляль" из Эр-Рияда. В Саудовской Аравии ему готовы платить 17 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Коста может вернуться в Англию.

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В статье: Диего Коста Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 00:12
звісно... 17 лимонів на дорозі не валяються
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