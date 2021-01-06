АПЛ болеет, Кравец забивает, а Динамо не может договориться с Абадой. Главные новости за 5 января

Уже неделю мусолят СМИ тему трансферу в киевское "Динамо" игрока израильского "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады, но воз и ныне там. Вчера украинская пресса написала, что Абада уже не в приоритете у "Динамо", тогда как израильская заговорила, мол, парень, скорее всего, останется дома до лета. Излишнее внимание СМИ явно не пошло на пользу переговорам, это факт. "Динамо" такими темпами рискует начать сборы совсем без усиления.

С 28 декабря по 3 января в АПЛ сразу 40 положительных текстов на коронавирус. Осенью английский чемпионат был настоящим бастионом здоровья наряду с немцами: пока Италия и, особенно, Франция болели, АПЛ играла основными составами. Однако сперва Рождество, а затем и новый год расслабили футболистов. То же самое можно сказать о "Ювентусе", где вчера обнаружили двоих новых больных - Алекса Сандро и Хуана Куадрадо. Из-за этого даже задержан выезд команды на матч против "Милана".

Победить "Брентфорд" - не самая сложная задача для топ-клуба, но в данном случае "Шпоры" имеют право порадоваться. Они в финале Кубка лиги - на секунду, впервые с 2015 года. Жозе Моуриньо при этом еще и повторил рекорд турнира, пробившись в финал с третьей командой за карьеру. В финале соперником "Шпор" будет победитель манчестерского дерби "МЮ" - "Ман Сити". Они померяются силами сегодня вечером.

Артем Кравец в очередной раз напомнил о себе. Вчера он забил победный, четвертый гол "Коньяспора" в триллере с "Галатасараем" - 4:3. Для 31-летнего украинца это уже 7-й мяч в 11 турах турецкой Суперлиги, он идет в ТОП-5 лучших бомбардиров турнира. Согласитесь, немногие возрастные украинцы, оказавшиеся за границей, так сильно проявляют себя. Если ничего не изменится, Кравец обязательно навяжет конкуренцию Роману Яремчуку в сборной Украины перед Евро.

Тренер по физподготовке "Динамо" Диего Лонго покинул клуб и вернулся в Италию. Причина донельзя банальна - специалист признался, что очень соскучился по своей семье, и не может сконцентрироваться на работе несмотря на весь свой профессионализм. Интересно, кто теперь займет его место в штабе Мирчи Луческу? Если начистоту, то физически "Динамо" на последние игры первого полугодия не хватило…

Жоау Феликс отныне самый дорогой игрок Примеры. Вы в это верите? А Transfermarkt - да! Он оценил юного лидера "Атлетико" в 100 млн евро. За ним расположился Ян Облак (90 млн) и лишь затем Лионель Месси (80). Легенда "Барсы" подешевел на 20 млн за два месяца. Оно и понятно, Лео сейчас не блещет, да и годы свое берут. Так "дешево" он не стоил с 2010-го. Самый дорогой игрок "Реала" согласно рейтингу Тибо Куртуа - 75 млн евро. Ну а наибольший прогресс в одной из сильнейших лиг мира показал 19-летний талант "Барсы" Педри - он подорожал с 30 до 50 млн евро.