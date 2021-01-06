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Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне

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(1 голосов)

А Месси есть

Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг самых дорогих исполнителей, которые выступают в пяти лучших лигах Европы. Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд находится на первом месте в списке (165,6 миллиона евро).

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В тройку вошли Эрлинг Холанд (152 миллиона, "Боруссия Д") и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6). Капитан "Барселоны" Лионель Месси занял 97-е место (54 миллиона). Причина простая – у аргентинца осталось всего полгода по контракту с клубом. Криштиану Роналду из "Ювентуса" не попал в первую сотную (131-е место, 47 миллионов). ТОП-10 самых дорогих футболистов ТОП-5 лиг Европы:

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – 165,6 миллиона евро;

2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд") – 152 миллиона;

3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 151,6 млн;

4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – 151,1 млн;

5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – 149,4 млн;

6. Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд") – 148,3 млн;

7. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 141,5 млн;

8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 139,2 млн;

9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 136,9 млн;

10. Кай Хавертц ("Челси") – 136 млн.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду CIES Маркус Рашфорд Трент Александер-Арнольд Эрлинг Холанд
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Источник:
Football Observatory

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Комментарии (3)
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FCZK-1922 (Кировоград)
06.01.2021 в 13:47
Вот смотришь на этот список "самых дорогих" и грусть-тоска берет, вот кто из них может в будущем заменить того же Криштиану. Похоже, после эпохи Криштиану-Лионель футбол станет совсем пресным, по крайней мере я пока не вижу футболистов с феноменальными задатками, а вы, дорогие болельщики вспомните сколько было гениальных футболистов в 90х, в нулевых, футбол аж пестрил россыпью бриллиантов, от этого становится еще более печально. или все же я предвзято отношусь к нынешнему поколению футболистов, а может старею, что скажете коллеги?
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Spokoyno (Киев)
06.01.2021 в 14:36
Просто у Вас планку до рівня "золотої парочки" піднято. Хоч дійсно поки не видно талановитих, як Мессі, та працьовитих як Роналду. Та і ціна визначена по дуже емпіричним показникам. Хоч роки беруть своє, утім за умовні сто + скоріш Ліонеля або Кристьяно придбають ніж більшість з першої десятки. Тавро СУПЕРзірка на них ще не зовсім стерлося, а молодь... завтра і "загуляти" може... Хіба одна зірка згоріла за пару років... Неймар, Погба... клас є, а бажання довести його у більшості матчів НЕМА!
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Smersh (Днепродзержинск)
06.01.2021 в 14:37
Из вышеназванных Мбаппе и Холланд... Правда Мбаппе немного в последний год притормозил... Но вот эта парочка и ее перспективы мне очень нравится... А вот остальные из списка 10 мне кажутся чересчур распиаренными. Рашфорд и Фернандеш исходя из результатов МЮ переоценены, Стерлинг уже 2-й год очень слабо смотрится, Трент Арнольд тоже немного переоценен.. Хавертц (серьезно?) я его вообще в матче против Сити не видел..
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