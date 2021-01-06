Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне

Вот смотришь на этот список "самых дорогих" и грусть-тоска берет, вот кто из них может в будущем заменить того же Криштиану. Похоже, после эпохи Криштиану-Лионель футбол станет совсем пресным, по крайней мере я пока не вижу футболистов с феноменальными задатками, а вы, дорогие болельщики вспомните сколько было гениальных футболистов в 90х, в нулевых, футбол аж пестрил россыпью бриллиантов, от этого становится еще более печально. или все же я предвзято отношусь к нынешнему поколению футболистов, а может старею, что скажете коллеги?