Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне
А Месси есть
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил рейтинг самых дорогих исполнителей, которые выступают в пяти лучших лигах Европы. Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд находится на первом месте в списке (165,6 миллиона евро).
В тройку вошли Эрлинг Холанд (152 миллиона, "Боруссия Д") и защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд (151,6). Капитан "Барселоны" Лионель Месси занял 97-е место (54 миллиона). Причина простая – у аргентинца осталось всего полгода по контракту с клубом. Криштиану Роналду из "Ювентуса" не попал в первую сотную (131-е место, 47 миллионов). ТОП-10 самых дорогих футболистов ТОП-5 лиг Европы:
1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") – 165,6 миллиона евро;
2. Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд") – 152 миллиона;
3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 151,6 млн;
4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") – 151,1 млн;
5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") – 149,4 млн;
6. Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд") – 148,3 млн;
7. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 141,5 млн;
8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 139,2 млн;
9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") – 136,9 млн;
10. Кай Хавертц ("Челси") – 136 млн.
Популярное сейчас
- Тарас Качараба стал игроком пражской Славии
- Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
- Массовая закупка Оболони, очистка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Роналду обошел Пеле по количеству забитых мячей
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО