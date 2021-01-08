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Как часовщик Пеп сломал МЮ, а киллер по фамилии Кьеза расстрелял Милан. Аудиомнение #63

Общие новости
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По следам главных матчей среды

Как часовщик Пеп сломал МЮ, а киллер по фамилии Кьеза расстрелял Милан. Аудиомнение #63
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем полуфинал Кубка Английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (0:2), а также центральный матч тура в Италии, "Милан" – "Ювентус" (1:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеНу и кто король?! Милан - Ювентус 1:3. Обзор матча и видео голов
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Про любимый турнир Гвардиолы и Моуриньо, мониторчик и безыдейность Сульшера, блеклого Бруну Фернандеша и прекрасную тактику от Пепа. Рассказываем, справился ли со своим заданием Зинченко, а также обсуждаем контракт Де Брюйне.

Хвалим прессинг "Милана" и пытаемся выяснить, за счет чего "Ювентус" Пирло набирает ход. Ругаем Рабьо, восторгаемся Кьезой, надеемся на Дибалу и объясняем, почему Пиоли был обречен, а Роналду провел хороший поединок.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:27 – "Юнайтед" – "Сити": Пеп, Моуриньо, Фернандеш, Зинченко, оборона "горожан", тактические задумки Гвардиолы, "везение" Сульшера и т.д.

08:55 – "Милан" – "Ювентус": прессинг "россонери", лавка "бьянконери", Кьеза, Дибала, Роналду, счастье Пирло, провал Эрнандеса и многое другое

17:14 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Андреа Пирло Серия А Стефано Пиоли Чемпионат Италии Кубок английской лиги Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Александр Зинченко Жоау Канселу Милан Пауло Дибала Кевин Де Брюйне Давиде Калабрия Джон Стоунз Федерико Кьеза Ювентус Подкаст Аудиомнение
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