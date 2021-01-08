Как часовщик Пеп сломал МЮ, а киллер по фамилии Кьеза расстрелял Милан. Аудиомнение #63
По следам главных матчей среды
Обсуждаем полуфинал Кубка Английской лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" (0:2), а также центральный матч тура в Италии, "Милан" – "Ювентус" (1:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Про любимый турнир Гвардиолы и Моуриньо, мониторчик и безыдейность Сульшера, блеклого Бруну Фернандеша и прекрасную тактику от Пепа. Рассказываем, справился ли со своим заданием Зинченко, а также обсуждаем контракт Де Брюйне.
Хвалим прессинг "Милана" и пытаемся выяснить, за счет чего "Ювентус" Пирло набирает ход. Ругаем Рабьо, восторгаемся Кьезой, надеемся на Дибалу и объясняем, почему Пиоли был обречен, а Роналду провел хороший поединок.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:27 – "Юнайтед" – "Сити": Пеп, Моуриньо, Фернандеш, Зинченко, оборона "горожан", тактические задумки Гвардиолы, "везение" Сульшера и т.д.
08:55 – "Милан" – "Ювентус": прессинг "россонери", лавка "бьянконери", Кьеза, Дибала, Роналду, счастье Пирло, провал Эрнандеса и многое другое
17:14 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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