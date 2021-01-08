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Бывший президент ФИФА попал в больницу

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Его жизни ничего не угрожает

Бывший президент ФИФА попал в больницу
Новина українською

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер был госпитализирован, однако причины не уточняются. Как сообщает источник Blick, ситуация серьезная, но жизни Блаттера ничего не угрожает.

"Мой отец в больнице. С каждым днем ему все лучше. Но ему нужно время и отдых", - прокомментировала дочь Блаттера Корин Анденматтен.

Это не первый случай, когда 84-летний Блаттер сталкивается с проблемами со здоровьем. В 2015 году он попал в реанимацию с проблемами имунной системы. Приступ у него был, когда он посетил могилы своих родителей.Через год ему диагностировали базалиому.

Напомним, что Зепп Блаттер руководил FIFA c 1998 по 2015 год. Его отстранили от футбольной деятельности из-за коррупционных скандалов. Изначально ему запретили заниматься спортивной деятельностью до 8-ми лет, но в 2016 году сократили до 6-ти.

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В статье: ФИФА Зепп Блаттер
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Источник:
Blick

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