Бывший президент ФИФА попал в больницу
Его жизни ничего не угрожает
Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер был госпитализирован, однако причины не уточняются. Как сообщает источник Blick, ситуация серьезная, но жизни Блаттера ничего не угрожает.
"Мой отец в больнице. С каждым днем ему все лучше. Но ему нужно время и отдых", - прокомментировала дочь Блаттера Корин Анденматтен.
Это не первый случай, когда 84-летний Блаттер сталкивается с проблемами со здоровьем. В 2015 году он попал в реанимацию с проблемами имунной системы. Приступ у него был, когда он посетил могилы своих родителей.Через год ему диагностировали базалиому.
Напомним, что Зепп Блаттер руководил FIFA c 1998 по 2015 год. Его отстранили от футбольной деятельности из-за коррупционных скандалов. Изначально ему запретили заниматься спортивной деятельностью до 8-ми лет, но в 2016 году сократили до 6-ти.
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