Экс-тренер Львова и Стали принял армянский Пюник
Егише Меликян будет спасать 14-кратного чемпиона Армении
Экс-наставник украинских "Стали" и "Львова" Егише Меликян назначен главным тренером армянского "Пюника".
Подробности соглашения 41-летнего специалиста с 14-кратным чемпионом Армении не раскрываются.
Отметим, что ранее в Украине, кроме Львова, Меликян ранее работал с молодежками донецкого "Металлурга" и "Стали", а также возглавлял первую команду из Каменского.
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До "Пюника" Меликян работал в Армении с "Алашкертом", который покинул перед подписанием соглашения с новым клубом.
"Пюник" в текущем розыгрыше чемпионата Армении занимает предпоследнее, девятое, место.
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Источник:ФК Пюник
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