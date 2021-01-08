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Экс-тренер Львова и Стали принял армянский Пюник

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Егише Меликян будет спасать 14-кратного чемпиона Армении

Экс-тренер Львова и Стали принял армянский Пюник
Новина українською

Экс-наставник украинских "Стали" и "Львова" Егише Меликян назначен главным тренером армянского "Пюника".

Подробности соглашения 41-летнего специалиста с 14-кратным чемпионом Армении не раскрываются.

Отметим, что ранее в Украине, кроме Львова, Меликян ранее работал с молодежками донецкого "Металлурга" и "Стали", а также возглавлял первую команду из Каменского.

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До "Пюника" Меликян работал в Армении с "Алашкертом", который покинул перед подписанием соглашения с новым клубом.

"Пюник" в текущем розыгрыше чемпионата Армении занимает предпоследнее, девятое, место.

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В статье: Пюник (Ереван) Егише Меликян
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Источник:
ФК Пюник

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