Экс-динамовец оформи хет-трек в чемпионате Катара

Экс-вингер "Динамо" Дуду оформил хет-трек в составе "Аль-Духайля" в матче чемпионата Катара против "Аль-Вакры" (8:1).

29-летний отличается уже в 4-м поединке чемпионата подряд. Всего на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 11 турах.

Напомним, Дуду выступал за "Динамо" с лета 2011-го по январь 2015 года.

В своё время киевляне заплатили за него "Крузейро" 5 миллионов евро.