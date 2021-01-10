Экс-динамовец оформи хет-трек в чемпионате Катара
Дуду забивает четвертую игру кряду
Экс-вингер "Динамо" Дуду оформил хет-трек в составе "Аль-Духайля" в матче чемпионата Катара против "Аль-Вакры" (8:1).
29-летний отличается уже в 4-м поединке чемпионата подряд. Всего на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 11 турах.
Напомним, Дуду выступал за "Динамо" с лета 2011-го по январь 2015 года.
В своё время киевляне заплатили за него "Крузейро" 5 миллионов евро.
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