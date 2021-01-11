Холанд, хавбек Сити и защитник Челси – в сборной самых дорогих игроков до 21 года по версии Transfermarkt
Доннарумме когда-нибудь стукнет 22?
Портал Transfermarkt составил символическую сборную из исполнителей в возрасте до 21 года включительно. В рассмотрение бралась текущая трансферная стоимость футболистов.
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Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", 60 миллионов евро);
Защитники: Рис Джеймс ("Челси", 35), Маттейс Де Лигт ("Ювентус", 75 миллионов), Алессандро Бастони ("Интер", 50), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 80);
Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Ренн", 60), Фил Фоден ("Манчестер Сити", 60), Жоау Фелиш ("Атлетико", 100);
Нападающие: Джейдон Санчо ("Боруссия Д", 100), Ансу Фати ("Барселона", 80), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д", 100 млн).
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