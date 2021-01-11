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Самый старый футболист планеты продлил контракт еще на год

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(1 голосов)

Ему 53 года

Самый старый футболист планеты продлил контракт еще на год
Новина українською

Суперветеран Кадзуеси Миура сегодня еще на год продлил контракт с ФК "Иокогама". Японцу уже стукнуло 53 года, и следующий сезон станет для него 36-м в профессиональной карьере.

"Я тяжело работаю каждый день, чтобы помочь команде добиваться побед. В следующем сезоне я постараюсь сыграть столько матчей, сколько смогу", - говорит рекордсмен и признается, что хотел бы выйти на поле в 60 лет.

Миура начал карьеру еще в 1986 году и забил около полутора сотен голов в японском чемпионате преимущественно за "Токио Верди". Кроме того, на его счету 89 матчей и 55 голов за японскую сборную, куда он вызывался в 1990-00 годах.

В 2017 году в возрасте 50 лет он наиграл 12 матчей и забил 1 гол в японском чемпионате за "Иокогаму", но с тех пор его игровое время сократилось. В сезоне-2020 рекордсмен провел на поле лишь 68 минут в четырех матчах.

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В статье: рекорды чемпионат Японии Кадзуеси Миура
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:29
Как ни крути , а физиология человека берет свое. Похвально стремление играть в таком возрасте, но польза его для командьі чисто символическая. Но для книги Рекордов он уже наиграл.
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