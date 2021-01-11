Самый старый футболист планеты продлил контракт еще на год
Ему 53 года
Суперветеран Кадзуеси Миура сегодня еще на год продлил контракт с ФК "Иокогама". Японцу уже стукнуло 53 года, и следующий сезон станет для него 36-м в профессиональной карьере.
"Я тяжело работаю каждый день, чтобы помочь команде добиваться побед. В следующем сезоне я постараюсь сыграть столько матчей, сколько смогу", - говорит рекордсмен и признается, что хотел бы выйти на поле в 60 лет.
Миура начал карьеру еще в 1986 году и забил около полутора сотен голов в японском чемпионате преимущественно за "Токио Верди". Кроме того, на его счету 89 матчей и 55 голов за японскую сборную, куда он вызывался в 1990-00 годах.
В 2017 году в возрасте 50 лет он наиграл 12 матчей и забил 1 гол в японском чемпионате за "Иокогаму", но с тех пор его игровое время сократилось. В сезоне-2020 рекордсмен провел на поле лишь 68 минут в четырех матчах.
2021シーズンも横浜FCで。— 横浜FC【公式】 (@yokohama_fc) January 11, 2021
BOA SORTE KAZU#yokohamafc #横浜FChttps://t.co/tfWFJz9LMl pic.twitter.com/iDAdXNiVZ9
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