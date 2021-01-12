Симеоне – лучший тренер десятилетия по версии IFFHS, Месси – лучший плеймейкер

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего тренера и плеймейкера за последнее десятилетие (2011-2020). Первое место в рейтинге наставников занял тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Весь список выглядит следующим образом:

1. Диего Симеоне

2. Хосеп Гвардиола

3. Юрген Клопп

4. Жозе Моуриньо

5. Массимилиано Аллегри

6. Унаи Эмери

7. Зинедин Зидан

8. Карло Анчелотти

9. Маурисио Почеттино

10. Марсело Гальярдо

Организация проанализировала результаты выбора лучшего клубного тренера года с 2011 по 2020 год. В список вошли наставники, которые попадали в ТОП-20 голосования. Тренеру, который занимал первое место в один из годов, давали 20 очков, второе – 19 и так далее. Отметим, что лучшим плеймейкером по версии IFFHS стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Система выбора была аналогичной:

1. Лионель Месси

2. Андрес Иньеста

3. Лука Модрич

4. Кевин Де Брюйне

5. Тони Кроос

6. Эден Азар

7. Неймар

8. Месут Озил

9. Андреа Пирло

10. Яя Туре