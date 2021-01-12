Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром национальных лиг в 21 веке по данным Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.

Во внимание брались все голы, которые были забиты с 2001-го по 2020-й.

Роналду расстраивал своих соперников 462 раза. Отметим, что Лионель Месси отстал всего на 11 голов (451). К примеру, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар занял 33-е место (225).