Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке
Все голеадоры рядом
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром национальных лиг в 21 веке по данным Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.
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Во внимание брались все голы, которые были забиты с 2001-го по 2020-й.
Роналду расстраивал своих соперников 462 раза. Отметим, что Лионель Месси отстал всего на 11 голов (451). К примеру, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар занял 33-е место (225).
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Источник:IFFHS
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Комментарии (4)
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fabo69
12.01.2021 в 13:47
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:34
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:37
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