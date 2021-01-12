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Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке

Общие новости
(2 голосов)

Все голеадоры рядом

Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке
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Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром национальных лиг в 21 веке по данным Международной федерации футбольной истории и статистики IFFHS.

Читайте такжеОзил: Месси – один из лучших в истории Ла Лиги. Роналду? Криштиану был лучшим везде, где играл

Во внимание брались все голы, которые были забиты с 2001-го по 2020-й.

Роналду расстраивал своих соперников 462 раза. Отметим, что Лионель Месси отстал всего на 11 голов (451). К примеру, нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар занял 33-е место (225).

Месси совсем рядом: Роналду – лучший бомбардир национальных лиг в 21 веке - изображение 1
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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Давид Вилья Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Эдинсон Кавани Неймар Луис Суарес Серхио Агуэро
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(2 голосов)
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Источник:
IFFHS

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Комментарии (4)
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fabo69
12.01.2021 в 13:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:34
Estupendo! Me alegro mucho estoy seguro que es cierto verdad Que tengas un bien dia, fuflonical)))
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:25
№1. CR7 - 462 голи, №2. ЛеоМессі - 451 голи, №3 Златан Ібрахімовіч - 379... ключове, не те, що Мессі зовсім поруч РЕДАКЦІЯ... а ось це Ліонель Мессі відстав усього на 11 голів (ці усього для аргентинця будуть вічною форою від суперфутболіста, демонструючого ГАЛАКТИЧНУ гру ) Adios, LeoMessi y fuflomessoglores (думаю, переклад зайвий...)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:37
швидше Ібра обміняється з Мессі місцями у рейтингу чим допінгований аргентинець наздожене Дельфіна з Мадейри...
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