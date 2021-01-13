  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Заря торгует лучшего снайпера УПЛ, а Днепр-1 остался без капитана. Главные новости за 12 января

Общие новости
(1 голосов)

UA-Football подготовил для вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 12 января

Заря торгует лучшего снайпера УПЛ, а Днепр-1 остался без капитана. Главные новости за 12 января
UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" не взял на сборы своего капитана

Верой и правдой служил Сергей Кравченко днепровскому футболу, но теперь боссы клуба решили, что ему пора завязывать и не взяли 37-летнего ветерана на сборы в Турцию, предложив пост в клубе. Сам Кравченко, однако, тренируется с дублем и намерен еще где-то поиграть. В его лице клуб покинет эпоха: Сергей играл за "каноничный" "Днепр" в 2010-17 годах, затем вместе с частью команды перешел в новый "Днепр-1", выступал за него во Второй и Первой лигах.

"Арсенал" разговаривал с агентом Манора Соломона

Важный нюанс: информацию о разговоре передает не какое-то странное издание с двумястами подписчиков, а The Guardian. Стало быть, он действительно имел место. Англичане пишут, что у "Арсенала" нету денег на трансферы в январе, поэтому в "Шахтер" они обратятся по окончании сезона. С помощью Соломона Микель Артета хочет добавить свежести нападению. А что, вполне рабочий вариант. На замену Манор выходит просто блестяще, в "Реале" соврать не дадут.

"МЮ" возглавил таблицу АПЛ, а "Шеффилд" добыл первую победу

Невероятно, но факт: "МЮ" на чистом первом месте в АПЛ впервые за 1221 день! Вчера подопечные Уле-Гуннара Сульшера минимально одолели "Бернли" (1:0) благодаря стильному мячу Поля Погба и теперь опережают "Ливерпуль" на три очка. В ТОП-4 благодаря тяжелейшему успеху на поле "Вулверхэмптона" (2:1) вернулся "Эвертон" Карло Анчелотти. Ну и еще вчера свою первую победу в чемпионате одержал совершенно безнадежный "Шеффилд Юнайтед" - на своем поле "Клинки" обыграли "Ньюкасл" благодаря пенальти - 1:0. Как думаете, еще поборются за выживание?

"Атлетико" обыграл "Севилью" и оторвался от "Реала"

Диего Симеоне ведет команду к долгожданному чемпионству. Вчера "Матрасники" всухую обыграли крепкую "Севилью", отгрузив сопернику по голу в каждом из таймов - 2:0. Решающие мячи на счету Анхеля Корреа и Сауля Ньигеса. Благодаря победе "Атлетико" оторвался от идущего на второй позиции "Реала" уже на 4 очка при двух матчах в запасе. Определенно, именно команда Симеоне сейчас главный фаворит в гонке за титул на аномально заснеженных Пиренеях.

"Милан" лишь по пенальти пробился в четвертьфинал Кубка Италии

Лидер Серии А не "сливается" со второстепенных турниров, что похвально. В декабре "россонери" вышли в плей-офф Лиги Европы, а вчера пробились и в четвертьфинал Кубка Италии, по пенальти одолев намертво упершийся "Торино". "Быков подвел их капитан Томас Ринкон - он с точки пробил слишком просто. Самым же ярким эпизодом серии пенальти стал удар с 11 метров голкипера "Торино" Вани Милинковича-Савича - вот этот зарядил так зарядил! В 1/4 финала соперником "Милана" будет "Интер" или "Фиорентина" - они сыграют между собой сегодня.

"Заря" начала сбор и вступила в переговоры по Шахабу

"Заря" провела первый спарринг на зимних сборах в Турции - противостояние с польским "Ракувом" завершилось вничью 2:2. Но гораздо важнее другое: луганский клуб обратился в "Олимпик" насчет трансфера Шахаба Захеди. Иранец сейчас наряду с Виктором Цыганковым лучший бомбардир УПЛ - у обоих по 8 мячей. Если удастся договориться - команда Виктора Скрипника получит мощное усиление перед весенней частью сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Кравченко главные новости СК Днепр-1 Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...