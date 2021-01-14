IFFHS определила лучшего голкипера прошедшей декады

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила лучшего вратаря в рамках десятилетия (2011-2020), им стал Мануэль Нойер. Полный список голкиперов выглядит следующим образом:

Вместе с "Баварией" Нойер выиграл 8 комплектов золотых медалей Бундеслиги, по 5 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, дважды брал трофей Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2013 году Мануэль вместе с мюнхенской командой становился победителем клубного чемпионата мира.