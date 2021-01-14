  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

IFFHS определила лучшего голкипера прошедшей декады

Общие новости
(1 голосов)

Немец

IFFHS определила лучшего голкипера прошедшей декады
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила лучшего вратаря в рамках десятилетия (2011-2020), им стал Мануэль Нойер. Полный список голкиперов выглядит следующим образом:

IFFHS определила лучшего голкипера прошедшей декады - изображение 1

Вместе с "Баварией" Нойер выиграл 8 комплектов золотых медалей Бундеслиги, по 5 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, дважды брал трофей Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2013 году Мануэль вместе с мюнхенской командой становился победителем клубного чемпионата мира.

Читайте такжеОдна неделя с Мануэлем Нойером. ВИДЕО, как тренируется лучший голкипер мира

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер IFFHS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
IFFHS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...