IFFHS определила лучшего голкипера прошедшей декады
Немец
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS определила лучшего вратаря в рамках десятилетия (2011-2020), им стал Мануэль Нойер. Полный список голкиперов выглядит следующим образом:
Вместе с "Баварией" Нойер выиграл 8 комплектов золотых медалей Бундеслиги, по 5 раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, дважды брал трофей Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В 2013 году Мануэль вместе с мюнхенской командой становился победителем клубного чемпионата мира.
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Источник:IFFHS
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