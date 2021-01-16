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Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров сборных по итогам десятилетия

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Украинец занял 17-ю строчку

Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров сборных по итогам десятилетия
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера сборных команд за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял наставник сборной Германии Йоахим Лёв. На втором месте находится главный тренер французов Дидье Дешам. Замкнул тройку лучших бразильский специалист и наставник национальной команды своей страны Тите.

В список также вошёл главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, занявший в рейтинге IFFHS 17-е место.

Топ лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS:

  • 1. Йоахим Лёв (Германия);
  • 2. Дидье Дешам (Франция);
  • 3. Тите (Бразилия);
  • 4. Оскар Табарес (Уругвай);
  • 5. Фернанду Сантуш (Португалия);
  • 6. Висенте дель Боске (Испания 2008-16);
  • 7. Роберто Мартинес (Бельгия);
  • 8. Хосе Пекерман (Колумбия (2012-18);
  • 9. Марк Вильмотс (Бельгия 2012-16, Кот-д’Ивуар (2017), Иран (2019);
  • 10. Гарет Саутгейт (Англия);
  • 17. Андрей Шевченко (Украина).
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В статье: Андрей Шевченко Йоахим Лев Дидье Дешам Тите
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