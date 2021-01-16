Шевченко попал в рейтинг лучших тренеров сборных по итогам десятилетия
Украинец занял 17-ю строчку
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера сборных команд за последнее десятилетие.
Первое место в рейтинге занял наставник сборной Германии Йоахим Лёв. На втором месте находится главный тренер французов Дидье Дешам. Замкнул тройку лучших бразильский специалист и наставник национальной команды своей страны Тите.
В список также вошёл главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, занявший в рейтинге IFFHS 17-е место.
Топ лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS:
- 1. Йоахим Лёв (Германия);
- 2. Дидье Дешам (Франция);
- 3. Тите (Бразилия);
- 4. Оскар Табарес (Уругвай);
- 5. Фернанду Сантуш (Португалия);
- 6. Висенте дель Боске (Испания 2008-16);
- 7. Роберто Мартинес (Бельгия);
- 8. Хосе Пекерман (Колумбия (2012-18);
- 9. Марк Вильмотс (Бельгия 2012-16, Кот-д’Ивуар (2017), Иран (2019);
- 10. Гарет Саутгейт (Англия);
- 17. Андрей Шевченко (Украина).
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