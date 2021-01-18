Один из лучших тренеров современности отмечает День рождения: Хосепу Гвардиоле – 50 лет

Хосеп (Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала – наставник "Манчестер Сити", самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "горожан". Во время карьеры футболиста выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета каталонцев, "Брешии", "Ромы", "Аль-Ахли", "Дорадос де Синалоа", сборных Испании и Каталонии.

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Как игрок – шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.

В 2007 году начал тренерскую карьеру в "Барселоне Б". C 2008-го по 2012 год Пеп возглавлял основу каталонцев. Вместе с Гвардиолой клуб выиграл все возможные трофеи. В "Баварии" испанец также брал все, но кроме ЛЧ. С "горожанами" наставник праздновал триумф в каждом турнире в Англии.