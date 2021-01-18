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Золотая бутса 2021: Феноменальный Левандовский, преследование Роналду и отставание Месси

Общие новости
(1 голосов)

Настоящий кураж поймал Левандовский, похоже, что поляк нацелен и в этом сезоне пополнить коллекцию своих призов

Золотая бутса 2021: Феноменальный Левандовский, преследование Роналду и отставание Месси
UA-Футбол
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Традиционно в середине зимы в Топ-5 чемпионатах Европы горячая пора, пока только просматриваются контуры возможных итоговых раскладов, команды-фавориты борются за призовые места, а футболисты соревнуются за персональные награды. И, конечно, одним из самых почетных призов среди игроков на европейском континенте является "Золотая бутса". В этом сезоне на виду знакомая компания - Левандовский, Роналду, Салах, Кейн. А вот Месси разочаровывает, пока Лео не входит даже в десятку (11 голов у аргентинца в испанской Ла Лиге).

Первое место в бомбардирской гонке на 18 января 2021-го года занимает польский легионер "Баварии" Роберт Левандовский. У форварда мюнхенцев 21 точный удар, или по условиям вручения награды в перерасчете 42 балла (напомним, что коэффициент немецкой Бундеслиги – 2). На прошлых выходных Левандовский забил очередной гол, расписавшись в воротах "Фрайбурга" (2:1), и теперь сохраняет солидный гандикап перед преследователями.

Криштиану Роналду в этом сезоне в Серии А забил 15 голов. "Ювентус" в прошлый уик-энд в центральной встрече тура уступил "Интеру" (0:2), а португалец не смог пополнить свой голевой багаж. Впрочем, в чемпионате Италии сыграно только 18 туров, обычно Роналду показывает себя во всей красе и забивает больше именно во второй части сезона.

Золотая бутса 2021: Феноменальный Левандовский, преследование Роналду и отставание Месси - изображение 1

Тройку лучших бомбардиров замыкает Мохамед Салах, у которого 13 голов. "Ливерпуль" также в центральной встрече АПЛ разошелся миром с "Манчестер Юнайтед" (0:0). Как и Роналдду египтянин не смог забить принципиальному сопернику.

12 точных ударов в активе сразу восьми игроков. "Тоттенхэм" в воскресенье обыграл "Шеффилд Юнайтед" - 3:1, лучший бомбардир "шпор" забил "клинкам" один из мячей. Гарри Кейн на условном четвертом месте в нашем рейтинге. Как и его одноклубник Сон Мин, правда, кореец не может поразить цель в двух последних турах.

Также по 12 голов на счету Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), Чиро Иммобиле ("Лацио" Рим), Ромелу Лукаку ("Интер" Милан), Килиана Мбаппе ("Пари Сент-Жермен"). В десятке лучших есть и новички, которые в прошлом сезоне имели более скромные показатели результативности. Этой зимой Андре Силва забивает чуть ли не в каждом матче за "Айнтрахт" Франкфурт, а также хорошие показатели у Булае Диа из "Реймса" - по 12 голов у них.

Сразу у шести игроков по 11 голов, один из бомбардиров Лионель Месси, очевидно, что все ждут от форварда "Барселоны" намного большего. К тому же есть игры в запасе у каталонцев. Пока же сезон получается у Месси не очень удачный, если не сказать провальный. Красная карточка Лео (первая за все время пребывания в Барселоне) в матче за Суперкубок тому подтверждение.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 18 января

голы

очки

1

Роберт Левандовски (Бавария)

21

42

2

Криштиану Роналду (Ювентус)

15

30

3

Мохамед Салах (Ливерпуль)

13

26

4…11

Гарри Кейн (Тоттенхэм)

12

24

4…11

Сон Мин (Тоттенхэм)

12

24

4…11

Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

12

24

4…11

Ромелу Лукаку (Интер)

12

24

4…11

Чиро Иммобиле (Лацио)

12

24

4…11

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

12

24

4…11

Андре Силва (Айнтрахт Ф)

12

24

4…11

Булае Диа (Реймс)

12

24

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Золотая бутса Мохамед Салах Гарри Кейн
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
18.01.2021 в 12:17
Ну і хто тут головна зірка? Чи буде Мессі претендувати на ЗБ враховуючи на минулорічні розбори та ненайкращу гру Барселони, коли він вимушений більше працювати на організацію атак, а не на їх завершення... Не думаю! Бо тут футболісти переднього краю, а не центру поля. А роль "Фігаро тут, Фігаро там!" це не для його віку.
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0
0
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 11:36
С учётом грядущей дисквы Месси на несколько матчей в этом году он даже в десятку может не попасть
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
18.01.2021 в 13:27
Це точно. У оленя вже запалало...
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0
0


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