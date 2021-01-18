Золотая бутса 2021: Феноменальный Левандовский, преследование Роналду и отставание Месси

Традиционно в середине зимы в Топ-5 чемпионатах Европы горячая пора, пока только просматриваются контуры возможных итоговых раскладов, команды-фавориты борются за призовые места, а футболисты соревнуются за персональные награды. И, конечно, одним из самых почетных призов среди игроков на европейском континенте является "Золотая бутса". В этом сезоне на виду знакомая компания - Левандовский, Роналду, Салах, Кейн. А вот Месси разочаровывает, пока Лео не входит даже в десятку (11 голов у аргентинца в испанской Ла Лиге).

Первое место в бомбардирской гонке на 18 января 2021-го года занимает польский легионер "Баварии" Роберт Левандовский. У форварда мюнхенцев 21 точный удар, или по условиям вручения награды в перерасчете 42 балла (напомним, что коэффициент немецкой Бундеслиги – 2). На прошлых выходных Левандовский забил очередной гол, расписавшись в воротах "Фрайбурга" (2:1), и теперь сохраняет солидный гандикап перед преследователями.

Криштиану Роналду в этом сезоне в Серии А забил 15 голов. "Ювентус" в прошлый уик-энд в центральной встрече тура уступил "Интеру" (0:2), а португалец не смог пополнить свой голевой багаж. Впрочем, в чемпионате Италии сыграно только 18 туров, обычно Роналду показывает себя во всей красе и забивает больше именно во второй части сезона.

Тройку лучших бомбардиров замыкает Мохамед Салах, у которого 13 голов. "Ливерпуль" также в центральной встрече АПЛ разошелся миром с "Манчестер Юнайтед" (0:0). Как и Роналдду египтянин не смог забить принципиальному сопернику.

12 точных ударов в активе сразу восьми игроков. "Тоттенхэм" в воскресенье обыграл "Шеффилд Юнайтед" - 3:1, лучший бомбардир "шпор" забил "клинкам" один из мячей. Гарри Кейн на условном четвертом месте в нашем рейтинге. Как и его одноклубник Сон Мин, правда, кореец не может поразить цель в двух последних турах.

Также по 12 голов на счету Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), Чиро Иммобиле ("Лацио" Рим), Ромелу Лукаку ("Интер" Милан), Килиана Мбаппе ("Пари Сент-Жермен"). В десятке лучших есть и новички, которые в прошлом сезоне имели более скромные показатели результативности. Этой зимой Андре Силва забивает чуть ли не в каждом матче за "Айнтрахт" Франкфурт, а также хорошие показатели у Булае Диа из "Реймса" - по 12 голов у них.

Сразу у шести игроков по 11 голов, один из бомбардиров Лионель Месси, очевидно, что все ждут от форварда "Барселоны" намного большего. К тому же есть игры в запасе у каталонцев. Пока же сезон получается у Месси не очень удачный, если не сказать провальный. Красная карточка Лео (первая за все время пребывания в Барселоне) в матче за Суперкубок тому подтверждение.

Лучшие бомбардиры 2021 по состоянию на 18 января